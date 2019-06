S tekmo med Brazilijo in Bolivijo, ki je bila odigrana danes ponoči, se je v Braziliji začelo že 46. južnoameriško nogometno prvenstvo. To je obenem zadnje prvenstvo, odigrano na liha leta, saj bo od prihodnjega leta potekalo v isti sezoni kot šampionat stare celine. Znova se ga bo udeležilo dvanajst reprezentanc – poleg desetih južnoameriških tudi dve azijski, saj sta posebno povabilo prejeli Japonska in gostitelj mundiala 2022 Katar. Nogometni spektakel, ki se bo končal 7. julija, bo potekal v petih mestih na šestih stadionih. Največji je Maracana v Rio de Janeiru, ki sprejme 74.738 gledalcev in kjer bo med drugim tudi finale, obračuni pa bodo odigrani še v Sao Paulu na stadionih Morumbi (67.428) in Corinthians (49.205), Belo Horizontu (58.170), Porto Alegru (55.662) in Salvadorju (51.900).

Čeprav lovoriko branijo Čilenci, ki so dobil zadnji dve izvedbi v letih 2015 in 2016, pa vloga favoritov za zmago pripada domačinom Brazilcem, ki na ponovno osvojitev naziva najboljše reprezentance na zeleni celini čakajo že vse od leta 2007. Petkratni svetovni prvaki so doslej dobili še vsako južnoameriško prvenstvo, ki so ga gostili, vendar tokrat ne bodo mogli računati na svojega glavnega zvezdnika Neymarja. Ta si je poškodoval gleženj, te dni pa naslovnice časopisnih medijev polni predvsem zaradi obtožb o posilstvu.

Messi frustriran in psihološko izčrpan Tudi sicer zvezdnikov na prvenstvu ne bo manjkalo. Tako bosta za Venezuelo nastopila Josef Martinez in Salomon Rondon, za Peru Paulo Guerrero in Jefferson Farfan, za Čile Alexis Sanchez in Arturo Vidal, barve Kolumbije bodo branili James Rodriguez, Juan Cuadradin in Radamel Falcao, Urugvaja pa Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Godin in Lucas Toreira. Turnirja ne bo izpustil niti bržkone najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi. Član Barcelone velja za velikega osmoljenca največjih tekmovanj, saj je z Argentino po streljanju enajstmetrovk izgubil zadnja dva finala južnoameriškega prvenstva kot tudi finale mundiala leta 2014 proti Nemcem. V svoji karieri je z reprezentanco doslej osvojil le zlato na olimpijskih igrah na Kitajskem pred enajstimi leti. »Predvsem sem frustriran in psihološko izčrpan. Zlasti zaradi neuspeha v ligi prvakov. V letošnji sezoni sem odigral najmanj minut v zadnjih sezonah, zato se s fizičnega vidika počutim dobro,« pred začetkom tritedenskega turnirja pravi Lionel Messi. Kapetan Argentine ne skriva želje po zmagi, a se zaveda, da možnosti zanjo niso največje. »Pričakovanja in želje so velike, tako kot pred vsakim prvenstvom, a realnost je, da smo v prehodnem obdobju. V moštvu je kar nekaj novih nogometašev, ki niso odigrali veliko tekem. Kljub temu bomo kot vselej poskušali zmagati.«

Kolumbija v zadnjih 20 letih Argentino premagala le dvakrat Argentinci so sicer s 14 naslovi drugi najuspešnejši udeleženci prvenstva, a so zadnjega osvojili pred 26 leti. Lov na petnajstega, s katerim bi se izenačili z rekorderjem Urugvajem, bodo začeli danes opolnoči proti Kolumbiji. Ta je leta 2016 južnoameriško prvenstvo končala na tretjem mestu, a proti Argentini običajno ne blesti. V zadnjih dveh desetletjih so jo premagali le dvakrat, prav tako pa izgubili zadnje štiri medsebojne obračune. Za nameček so na zadnjih osmih dvobojih z gavči dosegli le en zadetek. »Borili se bomo na prvenstvu in borili se bomo v soboto. Enajsterica na igrišču bo dala vse od sebe, da bo proti Argentini dosegla zadetek,« rojakom obljublja napadalec Kolumbije Radamel Falcao. Po lanskem razočaranju na svetovnem prvenstvu, na katerem so prejeli v povprečju dva gola na tekmo, je argentinsko vrsto iz rok Jorgeja Sampaolija prevzel neizkušeni Lionel Scaloni. Enainštiridesetletni nekdanji nogometaš je na klopi debitiral lanskega septembra, odtlej pa na devetih prijateljskih tekmah vpisal remi, dva poraza in šest zmag. Zadnjo minulo soboto, ko so na generalki pred odhodom v Brazilijo s 5:1 odpravili Nikaragvo. »Prvenstvo bi raje kot zase osvojil za Messija. V reprezentanci je že zelo dolgo in zanjo je veliko pretrpel,« trdi Messijev reprezentančni kolega Sergio Agüero. Naj dodamo, da se jutri začenja tudi prvenstvo Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Tako imenovani zlati pokal, ki ga gostijo ZDA in Portoriko, bosta odprla Kanada in Martinik. Med šestnajstimi udeleženkami na stavnicah tudi tokrat najvišje kotirajo Mehika in ZDA, sledijo Kostarika, Jamajka, Panama in Honduras.