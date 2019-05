Škofjeločan je v sezoni za Atletico Madrid odigral 37 tekem, prejel pa le 27 golov, kar pomeni, da je prejel 0,73 golov na tekmo. Španski mediji so spet polni hvale na račun 26-letnika, trdijo, da brez slovenskega vratarja Atletico ne bi osvojil drugega mesta v prvenstvu. Napovedujejo mu lepo prihodnost pri Atleticu, s katerim je aprila podaljšal pogodbo.

Nagrado pichichi za najboljšega strelca je šestič prejel Lionel Messi. Argentinec, ki je s tem izenačil rekord Telma Zarre iz let po drugi svetovni vojni, je v španskem prvenstvu dosegel 36 zadetkov in s tem za kar 15 golov prehitel najbližja zasledovalca, soigralca pri Barceloni Luisa Suareza in Karima Benzemaja iz Real Madrida.

Messi je v zadnjem krogu dosegel dva zadetka in je tako na dobri poti, da še šestič postane tudi najboljši strelec evropskih lig. V tekmovanju za zlati čevelj ima štiri zadetke prednosti pred edinimi tekmecem, napadalcem Paris St. Germaina Kylianom Mbappejem, ki ima do konca sezone še eno tekmo, v petek ob 21.05 proti Reimsu.