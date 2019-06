Konec šolskega leta in odprtje poletne sezone bodo na in ob enem naših najbolj priljubljenih jezer v soboto, 22. junija, zaznamovali s privlačnim dogodkom za vse generacije. Agencija Extrem, Mestna občina Velenje in Zavod za turizem Šaleške doline bodo priredili 3. Pljusk na Velenjski plaži, na katerem ne bo manjkalo adrenalina in športnega duha. »Osrednje gibalo Pljuska bosta dve rampi: mokri tobogan za dričanje v kopalkah in suha klančina, po kateri lahko v jezero skočite z rolerji, rolko, skirojem, kolesom in drugimi koleščkastimi rekviziti, ob tem pa izvajate vratolomne like, ki jih bo ocenila zvezdniška žirija, ob spremljavi izbranega glasbenega programa in animacije. A pozor: poleg umetniškega vtisa, zabavnega naboja in atraktivnosti izvedbe bo štela tudi velikost pljuska ob pristanku v vodi,« je dogajanje opisal Gregor Zalokar iz organizacijske ekipe.

Rampi bo možno preizkusiti že dan pred dogodkom, v petek pozno popoldne, obiskovalcem plaže pa bosta na voljo tudi v nedeljo. Aktivno dogajanje bodo popestrili tudi s hojo po vodi oziroma vodnim zorbingom, blazino, trampolini za skakanje v vodo, airtrack plavajočo blazino in odbojko na vodi. Sledila bo velika zabava na plaži s koncertom. Ambasadorja dogodka sta deskarja na snegu Tim Kevin Ravnjak in Glorija Kotnik, dogodek pa bodo z nastopi izven konkurence obogatili tudi svetovno znana akrobatska skupina Dunking Devils, ki pripravlja šov na ruski gugalnici in nov poskus podiranja rekorda, ter člani ekipe Urban Roof.