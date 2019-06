Bodysup

Za čvrsto telo v poletnih mesecih lahko poskrbite tudi z intenzivnim funkcionalnim treningom, ki pripomore k razvoju moči in stabilizaciji vseh večjih sklepnih površin, a na drugi strani ne zanemarja razvoja gibljivosti in posledično mobilnosti v tistih sklepnih segmentih, kjer je to potrebno. Deska pri vadbi bodysup postane pripomoček, na katerem izvajate vse položaje, primerne za vsakdan, in tako telo pripravite na lažje opravljanje vsakodnevnih aktivnosti. Skupinskim in zabavnim treningom se lahko pridružite vsak torek ob 18. uri v čolnarni Trboje v neposredni bližini Kranja. Ker je število mest omejeno, so predprijave prek spletnega naslova info@bodytehnika.si obvezne. tj