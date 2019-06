Body tehnika na supu je primerna za vse starostne kategorije, saj se prilagaja posamezniku, edini pogoj zanjo je, da vadeči zna plavati. »Vadba od trenutka, ko 'stopimo' na vodo, ter do konca treninga traja 60 minut. Vsaka vadbena enota vključuje različne telesne položaje, značilne za naš vsakdan. Na tak način želimo telesu dati informacijo o pravilnem gibanju in pokazati, kako si naravno, s pomočjo kretnje, povrniti ravnovesje, razloži Barbara Tavčar, ki vodi PBS center športne odličnosti Kranj.

Sup je njeno pozornost pritegnil pred približno petimi leti in prav toliko časa v Sloveniji izvaja body tehniko na supu. Kot master body inštruktorica (najvišji naziv, ki ga lahko v sklopu Kineziološke šole body tehnike v Zagrebu podeli inovatorica body tehnike Ana Marija Jagodić Rukavina) sodeluje tudi pri razvoju body tehnike. »Tudi tako, da pomagam standardizirati uporabo novih pripomočkov. In prav sup je eden od mojih prvih,« pojasni Tavčarjeva.

Za vse generacije, a le za vešče plavanja Body tehnike na supu pod njenim vodstvom se lahko ob torkih ob 18. uri udeležite pred Čolnarno v Trbojah v bližini Kranja. Na treningih seveda ne gre niti brez veslanja, vse skupaj pa največji izziv postane, dodaja sogovornica, ko se s položaji in uporabo vesla na deski ne omejujemo. Tako se včasih zgodi tudi kakšen osvežujoč padec v vodo, pravi. Vadeči, med katerimi so take ženske in moški kot otroci in starejši, vadijo individualno ali v majhnih skupinah s 5–10 udeleženci. »Prednost vselej dajem kakovosti in ne količini, saj se zavedam, da je čas dragocen in ga je treba kakovostno izkoristiti – tudi v segmentu rekreacije,« poudarja Tavčarjeva. Po njenih izkušnjah intenzivni funkcionalni trening na supu znatno pripomore k razvoju moči ter stabilizaciji vseh večjih sklepnih površin, a na drugi strani ne zanemarja razvoja gibljivosti in posledične mobilnosti v tistih sklepnih segmentih, kjer je to potrebno. »Pomemben dejavnik je seveda narava oziroma bližina vode. Ob njej se namreč poveča količina negativnih ionov, kar pozitivno deluje na naš dihalni sistem, na katerega dajemo velik poudarek. Povezanost telesa in duha se tako krepi,« razloži začetnica body tehnike v Sloveniji.