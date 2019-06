»Na TZS smo pričakovali postopno pristopanje podjetij h kodeksu za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti, zato smo s trenutnim stanjem, ki se spreminja na tedenski ravni, zadovoljni,« so zapisali. »Veseli nas dejstvo, da trgovska podjetja prostovoljno pristopajo h kodeksu, saj to pomeni, da se zavedajo pomena zdravega okolja in svojega prispevka k zmanjševanju njegovih obremenitev,« so dodali. Določbe kodeksa se bodo uporabljale šele od 1. septembra. »Do takrat predvidevamo, da se bo število pristopnikov h kodeksu še povečalo,« so pojasnili v zbornici in dodali, da morajo nekatera podjetja še izvesti potrebne prilagoditve.

Na zbornici obljubljajo, da bodo še naprej krepili ozaveščanje na področju odgovornega ravnanja do okolja tako med svojimi člani kot tudi širše. To nameravajo doseči tudi s posebno nagrado za dosežke v trgovini na okoljskem področju. »Projekt bo v začetni fazi dveleten, kasneje pa bi lahko postal tudi vsakoleten. Namenjen bo članom kot spodbuda za njihove pomembne prispevke in dosežke na okoljskem področju, kot so inovativnost pri embalaži, različni načini ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, načini ozaveščanja potrošnikov in podobno,« so zapisali.

Minister za okolje in prostor Simon Zajc in predsednica TZS Mariča Lah sta 15. maja podpisala kodeks za manj plastičnih vrečk za enkratno uporabo v slovenskih trgovinah. Zajc je takrat izpostavil predvsem pomen vzora in napovedal, da bodo podobne dogovore podpisali tudi z drugimi zbornicami. Trgovci, ki pristopijo h kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih maloprodajnih mest od 1. septembra potrošnikom ne bodo prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so izdelane iz originalnega granulata z debelino stene manj kot 50 mikronov, ter plastičnih nosilnih vrečk, ki vsebujejo manj kot 80 odstotkov vsebnosti reciklata. Dovoljene bodo biorazgradljive vrečke, vrečke, ki so več kot 80-odstotno izdelane iz recikliranega materiala, ter trajnejše debelejše nosilne vrečke. Te so lahko na voljo, a plačljive.

Seznam podjetij, ki podpišejo kodeks, je javno dostopen na spletni strani trgovinske zbornice. Med večjimi družbami, ki so pristopile med prvimi, so ob prej omenjenih trgovcih tudi Merkur, Nama in Petrol.