Slovenija ima 10.000 kilometrov planinskih poti, v gore pa zahaja vsak tretji Slovenec. Akcija Očistimo naše gore je stekla pred desetimi leti pod okriljem Zavarovalnice Triglav, ki je planinske točke postopoma opremila z vrečkami ter širila moto akcije: Poleg lepih spominov odnesimo v dolino tudi svoje smeti.

Prvi ambasadorji akcije so bili oskrbniki planinskih koč, v katerih so planince pričakale brezplačne vrečke za pobiranje odpadkov. Namestili so jih na 78 najbolj obiskanih planinskih točkah sredogorja in visokogorja, predvsem ob planinskih domovih in kočah ter zgornjih postajah žičnic. V njih so planinci z gora doslej odnesli skupaj več kot 30 ton odpadkov.

V desetih letih so izvedli tudi več kot 20 množičnih čistilnih akcij na točkah, kjer so bile nakopičene smeti. "Pri tem smo poslušali namige oskrbnikov in planincev," pravijo v Zavarovalnici Triglav. Med drugim so lani simbolično, ob 240. obletnici prvega vzpona na Triglav na območju Triglavskih podov očistili okolico Triglavskega doma na Kredarici in širše območje triglavskega ledenika ter njegovih težje dostopnih predelov. Udeleženci akcije so pobrali približno 380 kilogramov odpadkov večinoma starejšega datuma, starih več let, celo desetletij.

Letošnjo jubilejno sezono akcije Očistimo naše gore pa bo zaznamoval postopen umik podajalnikov z vrečkami. Namesto teh bodo na točke, kjer so bile doslej nameščene vrečke, obesili lesene osveščevalne table, ki bodo planince spodbujale k odgovornemu ravnanju z odpadki.

»Glede na to, da smo skupaj s planinci in planinkami deset let razvijali kulturo odgovornega pohodništva in da opažamo, da so slovenske gore postale zelo čiste, verjamemo, da se bodo smeti planincev z njimi v nahrbtnikih vračale v dolino,« so te spremembe za STA komentirali v Zavarovalnici Triglav.

Hkrati pa v deseti sezoni akcije nadaljujejo s podporo zahtevnega prostovoljnega dela markacistov, tudi z izborom naj planinske poti. Za ta naziv se letos poteguje 11 planinskih poti oziroma obhodnic, planinsko društvo oziroma meddruštveni odbor zmagovalne poti pa bo prejel sredstva za obnovo oziroma vzdrževanje. Glasovanje poteka še do 25. junija.