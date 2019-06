Poletno muzejsko noč bo letos priredilo 83 muzejev in galerij, med njimi tudi nekateri, ki v tem projektu prejšnja leta niso sodelovali. »Mi smo čuvaji slovenske kulturne dediščine in ob tej priložnosti želimo približati muzeje, galerije in njihove programe širšim množicam. V zadnjih dveh letih smo v teh šestih urah po vsej Sloveniji našteli približno 40.000 obiskovalcev,« je pred dnevi povedala Berberih-Slana, sicer direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor.

Letos so ubrali nov pristop k promociji projekta. K sodelovanju so povabili študentko magistrskega študija Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Janjo Kosi, ki je zasnovala kratke animacije na temo Poletne muzejske noči in kulturne dediščine.

Muzealci in galeristi bodo nocoj od 18. do 24. ure na okoli 130 prizoriščih po vsej Sloveniji priredili različne dogodke, s katerimi bodo poskušali pritegniti čim več obiskovalcev in jim pričarati lep večer. Med drugim bodo potekala odprtja novih razstav, vodstva po zbirkah v več jezikih, delavnice za otroke, odrasle in družine, predavanja ter projekcije filmov.

Poletna muzejska noč po tradiciji poteka tretjo soboto v juniju od 18. do 24. ure. Po besedah predsednice Skupnosti muzejev Slovenije daje pozitivne rezultate. »Ljudje vidijo, da je v muzejih in galerijah zabavno in se z veseljem vračajo. Še posebej pa so takšni dogodki pomembni za vzgojo novih občinstev,« je prepričana.