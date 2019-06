Na deveti dirki v letošnji sezoni v razredu MXGP bo Tim Gajser prvič v letu 2019 startal z rdečo številko, ki pomeni vodilnega v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo. Šampion iz Pečk pri Makolah se je do skupnega prvega mesta prebil po treh zmagah na zadnjih treh dirkah na Portugalskem, v Franciji in Rusiji, premierno pa je dosegel aprila v Pietramurati za veliko nagrado Trentina. V skupnem seštevku za SP ima vodilni Gajser 351 točk, drugouvrščeni Italijan Antonio Cairoli 338, tretjeuvrščeni Francoz Gautier Paulin pa za 22-letnim Slovencem zaostaja že za skoraj nedosegljivih 130 točk.

Proga v Kegumsu s krogom dolžine 1650 je mešanica mivke in trde podlage, takšne pa Gajserju v preteklosti niso najbolj ustrezale. Toda svetovni prvak iz leta 2016 je med pripravami za letošnjo sezono veliko treningov in časa namenil tudi vožnjam na mehkejših podlagah in v tem elementu zelo napredoval. »Po nizu treh zmag sem seveda še dodatno pridobil na samozavesti. V zadnjih tednih mi gre zares dobro, vsak trenutek uživam na motorju in komaj čakam na vsako dirko. Zavedam se, da je proga v Kegumsu bolj mivknata, a v letošnji sezoni sem na takšnih podlagah opravil že veliko treningov in voženj,« pravi Tim Gajser.

Pred nizom treh zmag je Gajser v skupnem seštevku za SP za devetkratnim svetovnim prvakom Cairolijem (na zadnji dirki v Rusiji je osvojil le 27 točk, Slovenec pa 50) zaostajal za 40 točk, zdaj pa jih ima 13 več od Italijana. »To je neverjetno. Po velikem točkovnem zaostanku imam zdaj rdečo startno številko vodilnega v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo. Čeprav nismo še niti na polovici dirk v letošnji sezoni in ni še prav ničesar odločenega, je to poseben, čudovit občutek. Zato komaj čakam, da bo na startu v Kegumsu na mojem motociklu rdeča startna številka,« dodaja Gajser. Poleg Slovenca in Cairolija bo v krogu favoritov tudi Nizozemec Jeffrey Herlings, ki v Latviji brani lansko zmago. Aktualni svetovni prvak je po hudi poškodbi in dolgi odsotnosti prejšnji vikend v Rusiji odpeljal šele svojo prvo dirko v letošnji sezoni in osvojil skupno četrto mesto.

Poleg Gajserja bo v razredu MXGP vozil tudi njegov rojak Klemen Gerčar. Ta je letos vozil zgolj na treh dirkah, v Latviji pa bo lovil svoje prve točke za svetovno prvenstvo. V razredu MX2 se bo spet dokazoval 19-letni Jan Pancar, ki je na preizkušnji za veliko nagrado Francije prišel do svojih prvih točk. Danes bodo v obeh razredih kvalifikacije, jutri pa uradna dirka: prva vožnja v razredu MXGP bo ob 13.15, druga ob 16.10, obe v razredu MX2 pa uro prej.