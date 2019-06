Dilem niso sprožale le njegove predhodne izkušnje, delničarje je šokiral s cilji, ki niso imeli na videz nič skupnega z dobički, dividendami in vrednostjo delnice. Govoril je o varnosti in ambiciji: da Alcoa postane najvarnejše podjetje, brez ene poškodbe pri delu.

S svojim pristopom je sprožil zbeganost in zgražanje lastnikov in kolegov v upravnem odboru. A je vztrajal in čez čas žel rezultate: v enem letu je podjetje doseglo rekordni dobiček. Ob O'Neillovi upokojitvi je bil neto dobiček podjetja petkrat večji kot ob prevzemu vodenja. O'Neill je razumel, kako se lotiti spremembe. Kaj postaviti na vrh pomembnega in kakšne posledice sprožijo prave vrednote in njihovo uresničevanje (menedžerja, ki je prikril delovno nezgodo, je odpustil).

»Varnost prva« ne le v besedah Tudi v slovenski Pivovarni Laško Union varnost postavljajo na prvo mesto. Na srečanju s kolektivom kot prvi govorec ne spregovori glavni direktor Zooullis Mina. Prednost ima sodelavec, odgovoren za varnost in zdravje pri delu. Zbranim poroča o številu dni brez nezgod v obeh pivovarnah, v Laškem in Ljubljani. »Varnost prva« velja ne le v besedah, temveč v dejanjih. Zgledu, kaj je bolj pomembno. Seveda vodstvo pivovarne ali katerega koli uspešnega podjetja pri tem ne odmakne oči od poslovne uspešnosti in učinkovitosti. Bitke, v katerih želijo osvojiti zmage in biti boljši od tekmecev, so produktivnost procesov od začetka do konca, uvedba digitalnih rešitev za kupce, pa tudi tržni prodor z nealkoholnimi in pijačami z manj alkohola. Trendi pitja namreč kažejo, da potrošnja alkohola med mladimi v svetu upada. A za pivovarja, ki ima v svojih genih inovativnost, to ne predstavlja problema: spremembe obvladuje z razvojem in novimi izdelki, za nove tržne segmente. Pa tudi z ozaveščanjem o odgovornem pitju – četudi se to zdi na videz nelogično.