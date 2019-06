Podjetje Panduit, s sedežem v Chicagu, ki zaposluje več kot 5000 ljudi v 120 državah ljudi, tudi v Sloveniji, je svetovni proizvajalec IT-infrastrukture, ki te izzive uspešno odpravlja že več kot 60 let. Od 5. do 7. junija so v Sloveniji predstavljali najnovejše novosti in za lokacijo svojega foruma izbrali Portorož. Več kot 100 udeležencev iz 22 držav so navdušile njihove rešitve, ki pripomorejo k zanesljivi mrežni infrastrukturi, ter tudi študije primerov implementacije tovrstnih rešitev. Izstopal je zlasti razstavni prostor, kjer so bile na ogled najnovejše inovacije na področju opreme za fizično infrastrukturo v segmentu energetskih, komunikacijskih, računalniških, nadzornih, industrijskih omrežij. Videti je bilo mogoče primere komunikacijske omare, optičnih in bakrenih sistemov za strukturirano ožičenje ter programske opreme za nadzor podatkovnih centrov.

V kakovost je treba investirati Zaradi vse večje potrebe po pretoku podatkov so podatkovni centri postali živ organizem, saj se nenehno dograjujejo ter spreminjajo. Tu pa je pomembna kakovostna infrastruktura, ki lahko prenese vse te spremembe, saj se zadnja leta prav zaradi tega pojavlja povečevanje izpadov podatkovnih centrov zaradi slabe infrastrukture. Raziskave mednarodno priznanega Uptime Institute so pokazale, da so za 30 odstotkov izpadov podatkovnih centrov v letu 2018 krive napake omrežja. Panduit, z nenehnim vložkom v razvoj svojih proizvodov in rešitev, pomaga pri zmanjševanju tovrstnih izpadov, saj se zaveda, da je mrežna infrastruktura pomemben temelj vseh komunikacijskih omrežij. Kot vemo, je IT-infrastruktura temelj poslovanja v digitalni dobi. »V naši regiji je mogoče zaznati pomanjkanje osnovnega znanja strukturiranega ožičenja,« je poudarila direktorica podjetja Egal Una Süssinger. »Ključnega pomena je trajno izobraževanje, ki poudarja vidike samoučeče se organizacije.« V Panduitu navajajo, da sta najpogostejši napaki vgrajeni kabli, ki niso bili nikoli preverjeni, in vtičnice, kjer se kontakt nenehno menja. Odpravljanje teh napak je drago in dolgotrajno, zato je, kot na vseh drugih področjih, treba investirati v kakovost. Kot vemo, je investicija v podatkovne centre naložba za 15 do 20 let. »Za trajno kakovost je največjega pomena, da razumemo koncept povezovanja inteligenc in s tem različnih tipov kapitala, kot so finančni, čustveni, fizični in duhovni. To omogoča trajno in pošteno rast,« je zaključila posebna gostja foruma dr. Lucija Mulej Mlakar.