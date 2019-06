Red Orbit je ena od vodilnih digitalnih agencij v tem delu Evrope. Njeni zaposleni svojim naročnikom pomagajo, da čim bolje izkoristijo potencial digitalnega okolja ter tako dosežejo svoje poslovne cilje. »Želimo pozitivno okolje s pozitivnimi ljudmi. Potem kot logična posledica sledijo tudi srečni naročniki,« je povedala Mojca Longar, ki v podjetju Red Orbit skrbi za marketing.

Znanje v globino in širino Kar 20 odstotkov internega časa namenijo izobraževanju. Izvajajo različne aktivnosti na tedenski in mesečni ravni, kot so t. i. whiteboard fridays, kjer zaposleni ali zunanji gosti delijo svoje znanje o določenem področju oziroma industriji. Imajo tudi serijo t. i. boot campov, skozi katere gredo vsi novi zaposleni, ne manjka različnih izobraževanj, tečajev. Pomemben del izobraževanja predstavlja tudi znanje iz tujine, kjer so redorbitovci prisotni na konferencah in dogodkih. Obenem je njihova želja dvigniti raven znanja v digitalni industriji doma prek brezplačnih delavnic in tudi večjih konferenc, kot je na primer inOrbit. »Na vse te načine si prizadevamo širiti znanje v globino in tudi v širino,« je povedala Longarjeva.

»Thank God It's Friday« poročilo »Naša ekipa je mladostna in ustvarjamo sproščeno okolje, znotraj katerega se radi zadržujemo,« je poudarila sogovornica in naštela aktivnosti, kot so skupni zajtrki ob ponedeljkih, »družinska« kosila, ki jih organizira ena izmed zaposlenih, in petkove popoldanske aktivnosti v obliki neformalnega izobraževanja, ki ga izvede nekdo izmed zaposlenih ali kakšen zunanji predavatelj. Uvedli so tudi »TGIF« (Thank God It's Friday) poročila, ki zaposlenim sporočajo, kaj se je v podjetju dogajalo skozi teden.

Namizni tenis in 65 stopnic Vestno skrbijo tudi za svoje zdravje in dobro počutje. V pisarni vsak teden poskrbijo za sveže sadje ali smutije. V sejni sobi niso redkost masaže. »Ne smemo pozabiti na naš namizni nogomet, kjer se prav tako dobro razmigamo. Zagotovo pa dodatno poskrbi, da smo v formi, 65 stopnic, ki jih večkrat dnevno prehodimo do pisarne,« je smeje povedala Longarjeva in dodala, da se podjetje kmalu seli v povsem nove prostore, zaradi česar bodo še raje hodili v službo.

#outoforbit Družijo se tudi zunaj pisarne, kjer se okviru športnih sekcij (plavalne, pohodniške in tekaške) udeležujejo športnih prireditev, kot so Oviratlon, Nočna 10ka, kolesarjenje, obisk vetrovnika itd. K dobrobiti zaposlenih po besedah Longarjeve prispeva tudi 30 dni dopusta, ki ga imajo. »Ta nam omogoča, da se nam uspe dovolj spočiti in napolniti baterije za službene izzive. Prav tako imamo tudi možnost dela od doma,« je še povedala.