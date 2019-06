Pri naših sosedih se te dni zabava tudi najbolj slavni »reševalec iz vode«, junak serije Obalna straža, 66-letni David Hasselhoff. Ta je svoje dopustovanje v začetku tedna sicer začel na grškem Mikonosu, kjer si je ogledal dirko Gumball 3000. Igralec, ki je znan tudi kot pevec, Nemčijo je zabaval ob podiranju berlinskega zidu, se je po Grčiji podal proti severu. Obiskal je Črno goro in Albanijo, na koncu pa pristal na Hrvaškem. Ob tej priložnosti je na instagramu objavil fotografijo v kopalkah, točne lokacije na hrvaški obali pa ni izdal.

Hasselhoff naj bi na Hrvaškem dopustoval skupaj s svojo tretjo, 28 let mlajšo ženo Hayley Roberts, kot ugotavljajo hrvaški mediji, je pri njih očitno dopustovala tudi raperka Eve z možem Maximillionom Cooperjem, ki je organizator omenjene dirke Gumball 3000. Pevka je na instagramu objavila fotografijo, na kateri z možem slonita ob športnem avtomobilu in nosita majice dirke, a v ozadju lahko vidimo ladjo, na kateri piše Jadran. Številni so zato sklenili, da je par na Hrvaškem, čeprav je povsem mogoče, da je ladja privezana zunaj Hrvaške. Vsekakor se bo na Hrvaškem verjetno znašel še kakšen zvezdnik, tudi zato, ker se je pred dnevi v Črni gori poročila hči britanskega milijarderja, ki je na svoji poroki gostila številne znane osebnosti, med njimi tudi vojvodinjo Fergie.