Popović je namreč pred svojo hišo v Zagrebu odkril sveči podoben predmet, kot je sam dejal, je šlo za goreč katran, ki pa ga je pogasil že veter, zato do ogrožanja varnosti ni prišlo. Popović zdaj trdi, da je na posnetkih varnostnih kamer jasno vidno, da je predmet pred hišo prinesel Igor Kojić, Severinin aktualni mož. Popović se zdaj sprašuje, kaj naj bi ta sveča predstavljala, ali je to grožnja ali kaj drugega, predvsem pa ga skrbi, da naj bi predmet pred njegovo hišo postavil človek, ki preživlja čas z njegovim sinom. Dogodek je prijavil policiji, ki je ugotovila, da ni šlo za eksplozivno sredstvo, temveč neškodljiv predmet, ki pa je lahko dojet kot grožnja. Policija naj bi Popoviću ponudila, da proti Kojiću sproži kazenski pregon, a naj bi Popović to odklonil.

Dogodek je komentirala tudi Severina, ki pravi, da gre samo še za eno laž, ki si jo je v sodnem boju za skrbništvo nad otrokom privoščil Popović. Podoben predmet so sicer pred kratkim videli goreti na neki drugi ulici v Zagrebu, kjer živi menedžer Edvin Softić, s katerim Severina ni v dobrih odnosih, vendar gre za zdaj samo za govorice. Kaj simbolizira črna sveča, ni znano; če bi bili v filmu, pa bi namesto sveče verjetno videli konjsko glavo ali mrtvo ribo.