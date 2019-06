Glava je precej večja, kot jo imajo volkovi danes. Meri namreč 41,5 centimetra, medtem ko telo današnjega volka meri med 66 in 86 centimetrov.

Glavo volka je lani poleti našel lokalni prebivalec ob reki v ruski arktični regiji Jakutija. Predal jo je lokalnim znanstvenikom, ki so jo preučili skupaj s kolegi iz Tokia. Z raziskavami so ugotovili, da je volk umrl pred okoli 32.000 leti, v času pleistocena, ko je bila zadnja ledena doba. Znanstveniki domnevajo, da je bil volk star med dve in štiri leta, ko je poginil.

»To je prva tovrstna najdba,« je dejal Albert Protopopov, vodja preučevanja živali iz ledene dobe na akademiji znanosti v Jakutiji. Dodal je, da so doslej našli le mladiče.