Interventni zakon je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na vlado pa ga bo vložilo ministrstvo za okolje in prostor, pod okrilje katerega sicer sodi upravljanje z zvermi.

Kot so sporočili z ministrstva za okolje in prostor, se s predlaganim zakonom predlaga odvzem 200 medvedov in 11 volkov iz narave. »Izkazalo se je, da je neizvajanje rednega odvzema medvedov in volkov za kmete vsak dan težje,« so poudarili.

»Ministrstvo za okolje in prostor predlaga, da je interventni zakon začasna rešitev, s katero se želi ohraniti krhko ravnovesje med ugodnim stanjem zveri in sobivanjem ter poskrbeti za ohranitev tolerance do zveri med ljudmi in prizadetimi deležniki,« so navedli. Hkrati predlagajo, da bi veljal do uveljavitve novega, dopolnjenega odloka za reden odvzem medvedov in volkov iz narave.

Vlada odvzem medvedov in volkov iz narave vsako leto ureja z odloki. Za letošnjo sezono odstrela volka po dveh sodbah upravnega sodišča ni predvidela, na podlagi ocene zavoda za gozdove je predvidela le odvzem 200 medvedov iz narave, a se odstrel ne izvaja, saj je upravno sodišče odpravilo in v ponovni postopek vrnilo prilogo odloka, v kateri sta določena število in prostorska razporeditev odvzema medvedov iz narave.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani spomnila ministrica Pivčeva, je upravno sodišče odlok o odvzemu osebkov rjavega medveda in volka iz narave zavrnilo, ker okoljsko ministrstvo ni uspelo dokazati družbene nesprejemljivosti medveda in volka v primeru preštevilčne populacije.

»Ministrstvo za okolje in prostor je utemeljevalo, da bo z rednim odvzemom, ki ga predpiše zavod za gozdove, zmanjšalo populacijo na družbeno sprejemljivo raven, družbeno sprejemljivost oz. nesprejemljivost pa so merili z anketami, kar je bilo za sodišče premalo utemeljeno dejstvo,« je pojasnila.

Kot je poudarila, je stanje izredno pereče. »Dnevno beležimo nove škode, treba je bilo ukrepati in reagirati, tudi ker so na nek način iz dneva v dan posredno vedno bolj ogrožena tudi človeška življenja,« je dejala.

»Obe populaciji sta se zaradi neodstrela namnožili, še bolj zaskrbljujoče pa je, da sta se začeli nenavadno obnašati, predvsem volk, v populacijo katerega se ne posega že dve leti, prihaja v naselja,« je dejala in dodala, da se je večina napadov v zadnjem času zgodila »dobesedno na dvoriščih hiš«.