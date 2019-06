Preden se odpravite na pot, je pomembno, da vedno preverite stanje na cesti. O alternativnih izbirah regionalnih obvozov v primeru gneče na avtocesti smo na spletu pisali v članku Kako se izogniti poletnim zastojem. Da boste prihranili čas tudi na mejnih prehodih, smo zbrali tiste, kjer so v času poletnih počitnic manjši zastoji.

Za prečkanje meje s Hrvaško največ ljudi izbere prehode Sečovlje/Plavonija, Sočerga/Požane in Dragonja/Kaštel, kjer čakalna doba velikokrat preseže eno uro. Ker je potrpežljivost lepa, a danes redka čednost, vsaka minuta časa pa vedno več vredna, si lahko pot skrajšate in izberete alternativni mejni prehod, ki je v bližini.

Alternativni mejni prehodi proti Hrvaški:

1) Alternativi večkrat zabasanima mejnima prehodoma Dragonja in Sočerga sta prehoda Rakitovec/Slum in Brezovica pri Gradinu/Sveta Lucija. Prav tako pa lahko za pot do hrvaške Istre izberete mejni prehod Podgorje/Jelovice, od koder lahko pot nadaljujete tudi proti zahodni obali Kvarnerja, a je potrebno opozoriti, da je ta v poletnem času odprt le med 6. in 24. uro, v drugih mesecih pa med 6. in 22. uro.

2) Mejni prehod Vinica/Pribanjci je le slabih pet kilometrov oddaljen od avtoceste, kjer lahko pot nadaljujete proti Istri ali proti Splitu.

3) Babno polje/Prezid izberete, če se na počitnice odpravljate proti severnem delu Jadrana, ki je časovno daljša izbira, a vas bo v avtomobilu brez klime, hladil vsaj veter. Za isto smer lahko izberete tudi prehod Petrina/Brod, ki vam bo vzel nekaj manj časa.

4) Dve alternativi se ponujata mejnemu prehodu Obrežje, kjer se so gneče zelo pogoste. Tej se lahko izognete, če izberete mejni prehod Slovenska vas/Bregana in Rigonce/Harmica, a morate v tem primeru avtocesto zapustiti na izvozu Čatež. Na hrvaški strani se lahko na avtocesto vključite šele na uvozu Zaprešić, zato je prvi mejni prehod boljša alternativa.

5) Veliko voznikov se za pot proti Zagrebu odloči za mejni prehod Gruškovje, a lahko tudi tam obstanete za več ur. Še preden se to zgodi, lahko izbirate med več alternativnimi mejnimi prehodi: Zgornji Leskovec/Cvetlin, Rogatec/Hum na Sotli in Zavrč/Dubrava–Kržovljanska.