O tem, kako daleč v zgodovino seže poznavanje učinkov, ki jih sproža kajenje kanabisa, doslej ni bilo veliko znanega. Z nedavnim odkritjem vsebine grobnice, ki so jo našli v gorovju Pamir v bližini kitajske meje s Tadžikistanom, pa se je razkrilo, da so ljudje že pred dvema tisočletjema in pol konopljo uporabljali na način, po katerem je tudi danes najbolj znana.

Ekipa kitajskih in nemških znanstvenikov, ki je preučila vsebino najdene grobnice, je v članku, ki je v sredo izšel v znanstveni reviji Science Advances, zapisala, da je bilo omamljanje najverjetneje del pogrebnega rituala. S kajenjem kanabisa so žalujoči dosegli stanje, v katerem so se počutili bližje umrlemu, je ena od domnev znanstvenikov.

Uporaba kanabisa za omamljanje je bila najverjetneje precej drugačna od današnjega načina priprave konoplje za kajenje. Znanstveniki na podlagi najdb domnevajo, da so kanabis na vročem kamenju prižigali kot kadilo, saj pip za kajenje tedaj še niso poznali. »To je edini način, na katerega so lahko dosegli omamljenost s konopljo,« je za CNN dejala Nicole Boivin, direktorica nemškega Max Planck inštituta za znanost človeške zgodovine.

Psihoaktivne učinke kanabisa so brez dvoma poznali prebivalci današnje zahodne Kitajske, povsem možno pa je, da so se s pomočjo te rastline sproščali tudi na katerem drugem koncu sveta, menijo poznavalci.