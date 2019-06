Poletje je prišlo z zamudo, a takoj na polno udarilo s soncem in vremenskimi kataklizmami, ki pa za naše zvezde niso nobena ovira, da ne bi sijale v polnem sijaju. Sploh če so za svoje umetnostne dosežke tudi dobro poplačane.

Slovenski glasbeniki dobro zaslužijo V Nedeljskih novicah so se lotili zaslužkov slovenskih glasbenikov. Kot so zapisali v uvodu, je že dolgo mogoče poslušati zgodbe, da v glasbi ni denarja, da so honorarji nizki in da slovenski glasbeniki komaj preživijo. Lotili so se preštevanja glasbenih novcev po javno dostopnih podatkih. Živ dokaz, da se da od glasbenega ustvarjanja dobro živeti, je Uroš Umek, bolj znan kot DJ Umek. Objava letnih poročil je razkrila, da je bilo Umkovo lansko poslovno leto uspešno za 257.000 evrov prihodkov. Obenem je čisto pravi biznismen, saj je poleg svojega s.p. ustanovitelj in delni lastnik več podjetij. Da je Umek resnična zgodba o uspehu, kaže tudi to, da ne prejema nobenih državnih subvencij in nakazil, ki bi izhajala iz proračunskega denarja. Še en slovenski didžej posluje odlično. Ustvarjalec elektronske glasbe in producent Denis Jašarević, bolj znan po vzdevku Gramatik. Doma je iz Portoroža, živi in dela pa v New Yorku in je prvi glasbenik na svetu, ki se je spustil na področje kriptovalut. Že pred leti je na trg izstrelil svoj digitalni žeton GRMTK, celotno zalogo pa so ljubitelji glasbe razgrabili v 24 urah, s čimer je zaslužil 2,25 milijona dolarjev. Odlični poslovneži so tudi Modrijani. Poslujejo prek Kulturnega društva Modrijani, po javno dostopnih podatkih so imeli lani skoraj 490.000 evrov prihodkov, od tega jim je, če verjamete ali ne, v malho padlo tudi več kot 30.000 evrov proračunskega denarja. Največ na domači sceni naj bi po preštevanju Nedeljskih novic lani zaslužila glasbena umetnica Natalija Verboten. Iz podatkovnih baz Ajpesa in Gvina so izbrskali za več kot 552.000 evrov prihodkov, plus 25 tisočakov, ki sta jih prejela skupaj z možem Dejanom Bojićem na firmo Bumerang. Radodarna, z neverjetnimi sto tisočaki, je bila tudi država. Manca Špik je po podatkovnih bazah lani prejela natančno 500.200,60 evra, od tega dobrih 45.000 evrov državnih sredstev. Novice še pišejo, da so v primerjavi z zgoraj navedenimi Tanja Žagar, Robert Pešut - Magnifico, Rebeka Dremelj in Nuša Derenda pravi siromaki. Žagarjeva je lani naštela 160.000 evrov priliva, Magnifico in Derendova 200.000, Dremljeva pa sto tisočakov. In še sklepna ugotovitev: »Od glasbe lahko nekateri tudi v Sloveniji razmeroma dobro živijo, če nekaj malega primakne še država, toliko bolje.«

Luka Dončić si je kupil vilo za milijon evrov Veliko manj resno so se preštevanja denarcev lotili v reviji Suzy. Pod drobnogled so vzeli slovenske zvezdnike telenovel, ki si med tem, ko si gledalci ob spremljanju neverjetnih zapletov grizejo nohte in navijajo za ljubezen, manejo roke. Po podatkih, ki jih sicer niso javno razkrili, naj bi bile slovenske limonade prava zlata jama za vse sodelujoče, od produkcije do režiserjev in seveda igralcev. Med bolje plačanimi osebki iz serije Reka ljubezni naj bi bila glavna akterja Lara Komar in Tadej Pišek, ki se sicer poslavljata z malih zaslonov, pred njima pa sta debel kupček bankovcev preštevala Inja Zalta in Klemen Janežič iz Usodnega vina. V Suzy so še obelodanili, da gre pri preštevanju soldov še posebno dobro tistim igralcem, ki se selijo iz nadaljevanke v nadaljevanko, kot so Nina Ivanič, Domen Valič, Gregor Gruden, Mojca Funkl, Ludvik Bagari in Branko Šturbej. Izvedeli so še, da naj bi bili za višino honorarjev boljši pogajalci moški, popolnoma vsi pa so bili za svoje umetniško udejstvovanje plačani brez zamujanja in zavajanja. No ja, številk prav zares niso razkrili. Še en podatek, vreden milijona evrov, so izbrskali v isti raziskovalni reviji. Poleg dragih avtomobilov si je najmlajši slovenski športni milijonar Luka Dončić kupil prestižno vilo, vredno nekaj več kot milijon evrov, in to v elitnem predelu na obrobju Ljubljane. Kupil je že zgrajeno hišo in jo preuredil po svoji viziji, tako da v vili ne manjkata košarkarsko igrišče in bazen. In kako so dognali, kje ima Luka vilo? Prebivalci, ki živijo v neposredni bližini, so zvezdnika prepoznali po pregrešno dragih jeklenih konjičkih. Svoje informatorje so sicer izdali, natančne lokacije dvorca pa niso pripravljeni deliti. Zaradi zagotavljanja zasebnosti so informacijo zadržali zase, saj ne želijo, da bi Luki z razkritjem skalili zaslužen mir, ki ga potrebuje po naporni sezoni. So pa v vili opazili tudi njegovo dekle Anamario Goltes.