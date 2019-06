View this post on Instagram

NE BOM TOKRAT O FACEBOOK MORALI, OBLJUBIM - pač prekrijem najbolj naravno lepoto z raznimi neumnostmi in je pravilom ter spodobnosti zadoščeno. V bistvu je pa to reklamca: ŠE ZADNJI FREJ PLAC ZA NAMIBIJO konec septembra je na voljo - KDO GRE Z NAMI? Več: www.zvoneseruga.com Ps: lahko se pa vseeno zamotimo - a so zakrite prsi (ha, v resnici so bradavice hudič in vir vsega zla pa pohote!) zares že dovolj, da svet rešimo pred popolnim razvratom in božjo kaznijo? Vaše mnenje?