Rakavim bolnikom hrana pogosto ne diši, ker se med kemoterapijo spremenijo receptorji za okus in hrana med drugim dobi okus po kovini, poleg tega, da imajo slab apetit, se večinoma spopadajo še s slabostjo, zaradi suhih in ranjenih ust pa imajo pogostokrat težave pri žvečenju in požiranju hrane. Zaradi vseh teh razlogov rakavi bolniki med zdravljenjem začnejo močno hujšati, to pa negativno vpliva tudi na samo zdravljenje, saj nekateri, ker so tako oslabljeni, ne morejo končati niti terapije.

Premagovanje neprijetnega vonja in okusa Med stranskimi učinki zdravljenja raka, pri katerem se poleg zdravil običajno srečujemo s kemoterapijo in obsevanjem, sta običajno spremenjen okus in vonj, zato bolnikom hrana, ki so jo ljubili prej, ne diši več. Ena rešitev je, da v tem primeru poizkusijo tiste jedi, ki jih prej morda niso preveč radi jedli, saj bodo morda imele boljši okus, druga pa ta, da zamaskirajo okus jedi, ki jim niso več dobre. Kovinski in grenak okus, ki ga prinašata kemoterapija in obsevanje, najbolje prikrijejo limone oziroma citrusi, pomaga tudi, če zamenjate kovinski pribor za plastičnega. Neprijetne vonje lahko delno preženete z dodajanjem začimb, ki vam ne smrdijo, pomaga tudi, če jeste čim bolj ohlajeno hrano. Vroča hrana ima namreč močnejši vonj, zamrznjena pa ga praktično nima. Ohlajene ali celo zamrznjene pijače, na primer smuti, ter nepogreta hrana bodo imele manj izrazit vonj, zamrznjena hrana pa bo lažja za uživanje tudi zato, ker ne bo imela močnega okusa, saj bo pri nizki temperaturi omrtvičila receptorje okusa na jeziku. Ledena hrana, na primer sladoled, zamrznjeno sadje in napitki, bo dobra tudi, če boste zaradi kemoterapije in obsevanja imeli rane in otekline v ustih, saj bo blažila bolečine, po drugi strani pa se je v tem primeru treba izogibati kislim živilom, od citronk in kisa do paradižnika, ter prigrizkom, ki so po svoji teksturi grobi, na primer čipsu.