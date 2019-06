Eden najboljših slovenskih književnih ustvarjalcev Boris A. Novak je tudi za otroke in mladino ustvaril izviren in izrazno močan opus, s katerim se uvršča v sam vrh mladinske in otroške književnosti na Slovenskem. S svojim ustvarjanjem je pustil globoko sled ter slovensko literarno in kulturno krajino zaznamoval za vedno, je v utemeljitvi zapisala žirija, ki ji je predsedoval glavni urednik Mladinske knjige Bojan Švigelj.

Za Jelko Godec Schmidt pa je zapisala, da skorajda ni otroka na Slovenskem, ki ne bi vzljubil njenih razigranih, hudomušnih in sočutnih pošasti, živali in otrok. »Njene ilustracije pripoveduje na enostaven, skromno okrašen način, na videz robusten, a slikarsko močan in ekspresiven.(...) Podobe so videti kot skrivnostni prizori, kjer slutimo stare pripovedke, a skrojene, konstituirane in naslikane za današnji čas.«

Pesnica, pisateljica in pravljičarka Anja Štefan je Levstikovo nagrado za izvirno leposlovno delo dobila za Drobtine iz mišje doline z ilustracijami Alenke Sottler.

Ana Zavadlav pa je Levstikovo nagrado za izvirne knjižne ilustracije dobila za celoten opus knjig zadnjih dveh let, še posebej pa za knjigo Čriček in temačni občutek Toona Tellegena.