Intervju ob dvajsetletnici založbe Goga: Z bralci, ki navijajo že dvajset let

Založba Goga iz Novega mesta praznuje letos dvajset let delovanja. V tem času so izdali okoli 200 knjižnih naslovov in si z njimi široko razprli krog bralcev, ki se za njihove dogodke, kot sta festivala Novomeški poletni večeri in pravkar končan Novo mesto short, pripeljejo tudi iz Ljubljane in Maribora. Ob jubileju založbe, ki je svoje ime dobila po kultni drami Slavka Gruma, smo govorili z direktorjem Mitjo Ličnom in urednico Jelko Ciglenečki.