Arturo Pomar Salamanca se je rodil v Palmi de Mallorci leta 1931. Že kot deček se je odlikoval v šahu, ko pa je pri enajstih letih postal prvak Balearskih otokov, je Arturito, kot so ga klicali, v hipu postal zvezdnik. Leta 1944 je bil povabljen na turnir v Gijonu, kjer je igral in zmagal svetovni prvak Aljehin. Le Pomarju je uspelo remizirati z njim. Sledile so šampionove lekcije; med vojno mu je denar prav prišel. Arturo se je hitro učil in leta 1946 pri štirinajstih letih postal prvak Španije. Pozneje je svoj legendarni status doma utrdil s še šestimi državnimi naslovi. Kot najstnik je veliko igral tudi v tujini, a tam nikakor ni zmogel preboja. Leta 1952 je v Havani ugnal Sammyja Reshevskega, tedaj drugega igralca sveta. A prebliski so bili redki; bolje mu je šlo doma. Ko je Španija z letom 1958 začela nastopati na olimpijadah, je bil Arturo prvi mož ekipe. Nastopil je na dvanajstih zaporednih olimpijadah – vse do leta 1980. Šestdeseta leta so bila njegova: olimpijada v Leipzigu mu je prinesla posamični bron, odličen pa je bil na medconskem turnirju v Stockholmu leta 1962, kjer je remiziral z Bobbyjem Fischerjem. Končno je postal velemojster.

Pomar je v teh letih osvajal španske turnirje, v Amsterdamu leta 1966 pa zaostal le za Mihailom Botvinikom. Prebil se je med prvih 50 šahistov sveta. A kariera, ki se je začela s pompom, se je prekmalu izpela. Že v 80. letih je bil Arturo vse manj za šahovnico in vse večkrat častni gost.

Kot je značilno za čudežne otroke v šahu, je imel Pomar izostren občutek za končnice, kjer je bil enak najboljšim. Časovne stiske in šibki živci pa so mu preprečili največje dosežke. Arturo je umrl pred tremi leti v Barceloni.