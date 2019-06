Šahovsko figuro je stari oče omenjene družine, ki je bil trgovec s starinami, po pisanju spletnega portala BBC leta 1964 kupil za pet funtov. Pri tem se ni zavedal pomena 8,8 centimetra visoke figure, izdelane iz slonovine mroža, ki jo je nato zapustil svoji družini. Tudi ta ni vedela, kakšen zaklad ima, je pa figuro po 55 letih dala v oceno avkcijski hiši Sotheby's v Londonu.

Tam jo je ocenil strokovnjak Alexander Kader, ki je povedal, da je obstal odprtih ust, ko je spoznal, kaj ima družina v lasti. »Prinesli so oceniti njeno vrednost,« je povedal in dodal, da sicer lastniki k njim vsakodnevno prinašajo v cenitev najrazličnejše predmete, ki pa običajno niso veliko vredni. Tudi družina, ki želi ostati anonimna, je bila po njegovih beseda ob novici precej osupla. »Je nekoliko obtolčena in je brez levega očesa. Vendar pa ta razbrazdanost utrujenega vojščaka še prispeva k njegovemu šarmu,« je povedal Kader. Družina je figuro, čeprav se ni zavedala njene vrednosti, pazila kot zaklad.

Stari oče, ki je figuro leta 1964 kupil od nekega trgovca s starinami v Edinburghu, je v svoji nabavni knjigi zabeležil, da je kupil staro šahovsko figuro vojščaka iz slonovine mroža. Iz zapisa je po pisanju spletnega portala mogoče sklepati, da se ni zavedal, da je pridobil pomemben zgodovinski artefakt. Po smrti starega očeta je kipec podedovala njegova hčerka.

Bil ji je zelo pri srcu, občudovala je njegovo podrobno izdelavo in nenavadnost. Bila je prepričana, da je nekaj posebnega, morda je celo verjela, da ima magično moč. Figura je bila več let skrbno zavita in v manjši vrečki shranjena v predalniku. Občasno je je vzela iz predala, da jo je lahko občudovala.

Znamenite šahovske figure iz poznega 12. ali zgodnjega 13. stoletja so sicer leta 1831 našli na otoku Lewis na Škotskem. Skupaj so našli 93 kosov - 78 šahovskih kosov, 14 iger na deski in zaponko. Danes 82 kosov hranijo v Britanskem muzeju v Londonu, preostalih 11 pa v Narodnem muzeju Škotske v Edinburghu. Pet figur je manjkalo - vitez in štirje stražarji. Figura, ki bo 2. julija dana na dražbo, predstavlja stražarja - moškega s čelado, ščitom in mečem - in je ekvivalent trdnjave pri sodobnem šahu, še piše BBC. Kot je še povedal Kader, se za figuro na dražbi nadejajo iztržiti milijon funtov. Dodal je, da so še vedno neznano kje štiri figure. »Morda bo trajalo še 150 let, da se bo kakšna pojavila,« je pristavil. Figura je trenutno na ogled v Edinburghu, pred dražbo jo bodo razstavili še v Londonu.