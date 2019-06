Zlasti nekoč, vsaj do olimpijskih iger v Sarajevu, je bila kljukuša slavnostna delikatesa, ki so jo največkrat pripravljali ob posebnih priložnostih, kot so poroke, odhodi fantov v vojsko in podobno. Ponekod v kljukušo zamešajo še različne dodatke, kot so koščki mesa ali mesnin, neredko pa tudi cela piščančja bedra. V tem času, ko na vrtovih poganja že marsikaj, lahko v kljukušo dodamo različna zelišča, vanjo lahko naribamo kakšno bučko …

Od kod ime kjukuša, je težno zanesljivo povedati, ugibamo pa lahko, da je povezano z besedo kljuk, ki južno od naše meje pomeni (grozdno) drozgo, kakor bi lahko označili tudi zmes iz naribanega krompirja. Pa drozga gor ali dol, pečena kljukuša je hrustljava in slastna jed, ki jo boste najverjetneje hitro pospravili.

Bosanska pita kljukuša

600 g krompirja (manjši del ga lahko nadomestimo z bučko), 200 g ostre bele moke, 1 jajce, 1 čebulo, 1 dl oljčnega olja, 2 dl kisle smetane, 3 stroke česna, sveže zmlet poper, morsko sol, 30 g masla.

Pečico segrejemo na 250 stopinj Celzija. Krompir operemo, olupimo in grobo naribamo ter nekoliko ožamemo. Čebulo olupimo in čim bolj fino sesekljamo. Krompirju primešamo moko, olje, razžvrkljano jajce in sesekljano čebulo. Začinimo po okusu (poleg soli in popra lahko dodamo malo majarona ali origana) in dobro premešamo, da nastane enakomerna masa. Če je presuha, dodamo do 2 dl vode. V manjši visoki pekač, po možnosti okroglega, vlijemo malo olja, da prekrije dno, in ga za nekaj minut porinemo v pečico, da se dobro segreje (ne sme se začeti kaditi). Segreti pekač vzamemo iz pečice in vanj vlijemo pripravljeno krompirjevo zmes, ki jo enakomerno razporedimo. Temperaturo znižamo na 200 stopinj in v pečico porinemo pekač. Pečemo približno 20 minut oziroma tako dolgo, da se naredi zlatorumena skorja. Tik preden je krompir pečen, stalimo maslo. Pekač vzamemo iz pečice in kljukušo enakomerno prelijemo z maslom. Jed pustimo počivati 5 minut. Medtem česen drobno sesekljamo ali stisnemo ter gladko zmešamo zmešamo s kislo smetano. Pečeni krompir, ko se malenkost ohladi, tradicionalno natrgamo s prsti. Natrganega sproti prelijemo s česnovo smetano in ponudimo kot samostojno jed ali kot prilogo. Poleg se odlično prileže sveža zelena solata.