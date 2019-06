Mehiški zunanji minister Marcelo Ebrard je pojasnil, da ima njegova država 45 dni časa, da dokaže, da je sposobna zajeziti tok migrantov na svoji južni meji. Zato bo na mejo z Gvatemalo poslala 6000 pripadnikov svoje nacionalne garde.

Če ta načrt ne bo uspel, bo Mehika razglašena za varno tretjo državo. To pomeni, da bodo morale že tamkajšnje oblasti obravnavati prošnje za azil.

ZDA so to zahtevale že takoj, Mehika pa je to zavračala. Washingtonu so predlagali, da določijo časovno obdobje, v katerem bodo ugotovili, ali bodo mehiški ukrepi učinkoviti. Če ne bodo, pa bodo znova sedli za mizo in sprejeli morebitne dodatne ukrepe.