Ebrard je sicer izrazil optimizem, ker naj bi bil sestanek v Beli hiši dober, obe strani pa sta podali svoja stališča. Mehičani so pojasnili, kaj delajo za zmanjšanje pritiska migrantov iz Srednje Amerike na mejo z ZDA, Američani so izpostavili, da je treba storiti več.

Trump je med obiskom na Irskem tvitnil, da je bil dosežen napredek, vendar še zdaleč ne zadoste. Vztrajal je, da bo v ponedeljek uvedel petodstotne carine na uvoz iz Mehike in jih stopnjeval do 25 odstotkov. "Višje bodo carine, več ameriških podjetij se bo preselilo iz Mehike nazaj v ZDA," je tvitnil.

ZDA so Mehiki postavile tri pogoje za izogib carinam. Ustaviti mora migrante na meji z Mehiko in Gvatemalo, uničiti kriminalne tolpe, ki bogatijo s tihotapljenjem migrantov čez mejo in zadržati iskalce azila v ZDA na mehiški strani meje.

Trumpova grožnja s carinami je povzročila razkol v republikanski stranki. Republikanski člani kongresa se skoraj brez izjeme bojijo Trumpa, ki lahko svoje fanatične podpornike prepriča, da jim odvzamejo podporo, po drugi strani pa lahko carine povzročijo gospodarsko krizo.

"Trump blefira in ne bo uresničil grožnje. Ko si bo premislil, naj raje razmisli o pravi rešitvi ne nekih lažnih rešitvah, ki jih bo razglasil, potem pa ne bo nič storil," pa je dejal vodja demokratske manjšine v senatu Schumer. Ameriški mediji poročajo, da Trumpa očitki o blefiranju zelo jezijo in v Beli hiši se bojijo, da bo uvedel carine že zaradi tega.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi pa je dejala, da gre pri vsem skupaj le za odvračanje pozornosti od preiskovalnega poročila Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v volitve 2016 na Trumpovi strani. Dodala je, da Trump pogosto grozi, potem pa se umakne.