Čas bolezni Vlažno in toplo vreme je odlična kombinacija za bolezni. Večini glivičnih bolezni najbolj prijata temperatura dobrih 20 °C in dovolj vlage. Nekaterim zadostuje že samo dovolj visoka zračna vlaga. Ko se sprehodimo po vrtu, hitro opazimo rumene, porjavele ali že posušene liste na rastlinah. Nekatere imajo rjave pege ali lise. Vse to so pogosto znaki okužb. Ker pa je bilo letos veliko dežja, je to lahko le posledica velike količine vode. Pomembne so tudi korenine. Ko se zemlja zasiti z vodo, lahko pride do glivične okužbe koreninskega sistema ali pa korenine enostavno zgnijejo. To je veliko bolj pogosto v težkih, zbitih tleh. Še vedno je čas, da preden posadimo ali posejemo nove vrtnine za poletje ali jesen, zemljo prerahljamo in dodamo kamninsko moko Plantella Biovit, s katero zrahljamo tla in jih naredimo bolj odcedna.

Pravilno sajenje Okužbe se zelo hitro prenašajo z rastline na rastlino, če so posajene pregosto skupaj. Tako je prvi ukrep sajenje vrtnin na ustrezno sadilno razdaljo. Če imajo rastline dovolj prostora, so zračne in skozi njih veter lepo zapiha ter jih hitro posuši. Na suhih rastlinah je manj možnosti za razvoj bolezni. Največje napake delamo pri sajenju paradižnika. Najbolje ga je saditi vsaj 70 cm narazen. Tudi kolobar ima velik pomen pri povečanju ali zmanjšanju možnosti za okužbo. Če kolobarja ni in je prišlo do okužbe, potem so trosi bolezni ostali na tem mestu in naslednjič z le malo napora okužijo rastlino. To je najpogosteje pri solatnicah, ki jih med letom vrstimo eno za drugo: berivka – endivija – radič. In na vseh se pojavlja solatna plesen. Štiriletni kolobar bi pojav bolezni močno zmanjšal ali celo izničil.

Krepimo odpornost Pravilno prehranjene rastline so bolj odporne proti napadu bolezni in si hitreje opomorejo po napadu. Nikoli ne pretiravamo s količino gnojil, ampak upoštevamo priporočene odmerke. Če preveč pognojimo z dušikom, imajo rastline hitrejšo rast, a so celične stene zelo tanke in skozi njih takoj prodre bolezen in okuži rastlino. Tudi rastline potrebujejo celostno prehrano, ki jo zagotovimo s kakovostnimi organskimi gnojili. Glede na podnebne spremembe in letošnje vreme pa so še veliko bolj pomembni biostimulanti. Mednje prištevamo morske alge, aminokisline, vitamine, huminske kisline … Ti okrepijo imunski sistem in pospešijo njegov odziv. Zato je med rastno sezono priporočljivo tedensko dognojevanje s tekočim organskim gnojilom Bio Plantella Vrt, ki poleg vseh drugih makro- in mikrohranil vsebuje morske alge.

Preprečimo bolezni Če zmanjšamo vpliv vlage, zmanjšamo možnost pojava bolezni. Streha nad rastlinami ali cel rastlinjak imata velik pomen. Na rastlinah je vseeno jutranja rosa, kar pogosto že zadostuje za okužbo. Zelo velik vpliv pa ima krepitev z naravnimi sredstvi. To pomeni škropljenje s sredstvi, ki vsebujejo njivsko preslico, sojin lecitin ali hitin. Učinkovine debelijo celično steno rastlin in tako preprečijo vdor bolezni ter okužbo. Ker gre za naravna sredstva, je to preventiva, kar pomeni, da škropimo vsaj enkrat na teden in obvezno po vsakem dežju. Da ohranimo vrt zdrav in naraven, uporabimo za škropljenje sredstvo Bio Plantella Natur, ki vsebuje njivsko preslico.