Na nedeljski tekmi v dvorani Borisa Trajkovskega (objekt se imenuje po že preminulem makedonskem predsedniku in politiku) v Skopju so slovenske rokometašice z zmago s 33:30 naredile velik korak proti Japonski, ki bo od 30. novembra do 15. decembra letos gostila svetovno prvenstvo. Igralke in člani strokovnega vodstva reprezentance so se iz Skopja vrnili v ponedeljek popoldan, naslednji dan pa so že začeli trenirati v legendarni celjski dvorani Golovec, ki bo danes tudi prizorišče povratnega dvoboja s Severno Makedonijo.

Slovenke so imele na prvi tekmi v 39. minuti rekordnih pet golov prednosti (23:18), tik pred koncem le dva (32:30), a je Aneja Beganović s svojim petim golom prav v zadnji sekundi poskrbela za plus tri. »Čeprav smo vodili že za pet, sem zadovoljen, da nam je na koncu uspelo zadržati tri. Najpomembneje je, da smo si priigrali izid, ki nam daje velike možnosti za napredovanje na SP, čeprav je bil to šele prvi polčas dvoboja,« je ocenil selektor Uroš Bregar, ki je opozoril predvsem na veliko število izgubljenih žog (12). Bregar pred povratno tekmo v dvorani Golovec pravi: »Prvih dvajset minut bo zelo pomembnih in v tem obdobju moramo prevzeti vajeti igre v svoje roke in krepko pritisniti na nasprotnice. Na prvi tekmi smo se lahko tudi naučili, da se moramo manj obremenjevati s sodniki. Verjamem, da bomo v obrambi igrali bolje kot v Skopju, kjer smo prejeli kar 30 golov. Če jih bomo v Celju dobili manj, bo to seveda še otežilo delo nasprotnicam, ki bi v tem primeru za napredovanje morale zmagati vsaj s štirimi goli prednosti. Naredili bomo vse, da v Celju tudi potrdimo vozovnico za Japonsko.«

Levoroka ostrostrelka Ana Gros je bila s šestimi goli (skupaj s Tjašo Stanko) prva strelka Slovenije v Skopju. »Odigrale smo solidno, predvsem v napadu, medtem ko smo v obrambi prejele občutno preveč golov. Uspešno smo se držale dogovora, da po dobri obrambi skušamo izpeljati čim več hitrih (pol)protinapadov,« je dejala Ana Gros. Članica francoskega Bresta pred današnjim obračunom s Severno Makedonijo dodaja: »Trije goli prednosti v sodobnem rokometu ne pomenijo skoraj nič, zato previdnost ne bo odveč. Pred povratno tekmo še ne čutimo nobenega pritiska, čeprav se seveda zavedamo njene pomembnosti. V Celju moramo precej bolje odigrati v obrambi in če nam uspe še odpraviti vse napake v igri, o katerih smo se pogovorili že po prvi tekmi, smo sposobne prikazati zelo dobro predstavo, še enkrat premagati nasprotnice in se uvrstiti na SP.«