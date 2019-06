Dekleta, ki jih povezuje veselje do treniranja mišic v zadnjici, imajo na tekmovanju možnost, da druga drugo tolčejo po njej, hkrati pa preizkušajo učinkovitost vaj za zadnjico, ki jih pridno izvajajo do tekmovanja.

Zmagovalka je tista, ki udari tako močno, da sotekmovalka izgubi ravnotežje in se premakne naprej ali nazaj.

This is the Russian 'Ass-slapping Championships', the female version of the 'Male Slapping Championships', in which women hit each other on the backside until one one falls overpic.twitter.com/v3LGD8OTYP