34-letna Alica Jessop je strastna popotnica. V petek se je podala na potovanje z avtomobilom, da bi obiskala še nekatere zadnje zvezne države od sedmih, kjer še ni bila.

Na potovanju si je prvič v življenju želela poizkusiti tudi jastogov zavitek, zato se je ustavila v znani restavraciji Fox’s Lobster House v zvezni državi Maine. Kot danes to počne veliko ljudi, je tudi ona želela svoj prvi jastogov zavitek deliti s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Zaradi želje po lepi fotografiji se je odpeljala do bližnje obale in iskala primeren kader. Ko se ji je uspelo pripraviti za fotografiranje, pa je ravno v trenutku, ko je posnela fotografijo njen jastogov zavitek ukradel galeb. »Bila sem res osramočena. Velikokrat sem slišala zgodbe o ljudeh, ki se poškodujejo zaradi neke fotografije. V tistem trenutku sem si mislila, da sem ena izmed njih. Porabila sem 21,5 dolarjev za eno fotografijo,« je dejala.

Da je fotografija lahko nastala, gre veliko zaslug tudi galebu. Po njenih besedah gre za zelo pametno žival, saj je svojo »krajo« izvedla zelo hitro in premeteno.