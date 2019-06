Leta 2012 ustanovljeni startup Service Titan ponuja programsko opremo za podjetja, ki se ukvarjajo s hišnimi popravili. Konec lanskega leta je to kalifornijsko podjetje zbralo 165 milijonov dolarjev kapitala (skupaj so doslej zbrali več kot 325 milijonov), njegova tržna vrednost pa se je povzpela na 1,65 milijarde dolarjev. S svojo programsko opremo kot storitvijo oskrbuje več kot 2500 podjetij, ki zaposlujejo več kot 50.000 tehnikov in pokrivajo skoraj petino domov v ZDA in Kanadi, z uporabo te programske opreme pa ustvarijo več kot 10 milijard dolarjev prometa na leto. Po pričakovanju bodo letos v startupu, ki ima sedež v Glendalu in zaposluje 600 ljudi, število svojih naročnikov podvojili.

Industrija hišnih popravil sodi med milijardne posle – zgolj v ZDA je trg popravil na domu vreden 400 milijard dolarjev – vendar pa trg malih in srednje velikih podjetij za startup sceno preprosto ni zanimiv oziroma ga pogosto spregleda. Prav to je odprlo možnosti startupu Service Titan. Podobno prezrti so z vidika inovativnih startupov in uveljavljenih tehnoloških podjetij v gradbeništvu, proizvodnji, transportu, turizmu, poprodaji in drugih sektorjih.

V kalifornijskem startupu verjamejo, da je njihova izjemno hitra rast posledica velike potrebe po boljši tehnologiji, posebej zasnovani za izvajalce storitev hišnih opravil. Njihova programska oprema omogoča rast in širitev storitev v celotnem naboru hišnih popravil, od ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije domov do vodovodnih in električnih napeljav, tako da omogoča izvajalskim podjetjem preprosto racionalizacijo poslovanja. Zmogljiva zbirka podatkov omogoča obrtnikom, da sproti spremljajo delovanje in poslovanje svojega podjetja, obenem pa zagotavlja preprosto vključevanje najboljših industrijskih praks v vse vidike podjetja. Programska oprema omogoča uporabnikom tudi dostop do ustreznih podatkov o strankah. Večina uporabnikov Service Titana navaja, da so v prvih devetih mesecih uporabe storitve povečali svojo prodajo za 25 odstotkov.

Vlagateljska sredstva, ki so jih zbrali lani, bodo v podjetju porabili za zaposlovanje strokovnjakov – več so jih že prevzeli iz podjetij, kot so Google, Netflix in Adobe – in za poslovni razvoj ter gradnjo dodatne programske opreme, s katero želijo postati »operacijski sistem za hišna popravila«.