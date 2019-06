Prvo ime obračuna v Kaliforniji je bil Kawhi Leonard, ki je dosegel 36 točk in zadel pet metov za tri točke ter pobral 12 žog pod obema obročema, pomembno vlogo pa sta v zmagi kanadske ekipe imela tudi Serge Ibaka z 20 in Pascal Siakam z 19 točkami.

Leonard je bil nerešljiva uganka za bojevnike, po koncu velike zmage - druge zaporedne Kanadčanov na vselej vročem parketu Oracle Arene - pa je navidez ostal povsem miren, saj se zaveda, da skupaj s svojimi soigralci še ni dokončal celotnega dela.

»Imamo lepo prednost, a na peti tekmi moramo ostati samozavestni in igrati potrpežljivo. Ne smemo nepotrebno hiteti in biti neučakani, našo igro moramo prilagoditi velikemu tekmecu,« je po zmagoslavju v Oaklandu dejal prva violina kanadske ekipe v tej sezoni, ki ima zgodovinsko priložnost, da prvič osvoji najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu.

Toronto v tej sezoni zares blesti v polnem sijaju, od leta 1995, ko je premierno nastopil v ligi NBA, je štirikrat igral v konferenčnem polfinalu, v tej sezoni pa se je prvič prebil v finale, potem ko je v prvem krogu končnice vzhodne konference v zmagah premagal Orlando s 4:1, v polfinalu Philadelphio s 4:3, v finalu pa Milwaukee s 4:2.

Pri bojevnikih, ki so se v zadnjih petih letih že petič prebili v veliki finale in v letih 2015, 2017 in 2018 tudi zmagali, je bil najbolj učinkovit Klay Thompson z 28 točkami, prvi zvezdnik ekipe Stephen Curry je dosegel 27 točk, njegov met za tri točke pa je znašal 2-9.

»Naše izhodišče je slabo, a ni še konec,« je po porazu odločno dejal Curry in dodal: "Še vedno smo v igri in dokler imamo možnosti za končno zmago, se ne bomo predali."

V zgodovini NBA se je le enkrat zgodilo, da je ena ekipa v finalu nadoknadila zaostanek 1:3 v zmagah. To je pred tremi leti uspelo prav ekipi iz Oaklanda v finalni seriji proti Clevelandu.