Toronto Raptors so imeli po štirih tekmah velikega finala lige NBA lepo prednost 3:1 v zmagah in še lepšo priložnost, da si pred domačimi navijači priigrajo naslov.

A to je bil račun brez krčmarja, saj so zaostajali večji del tekme, tako da so prvaki NBA še »med živimi«, potem ko je Stephen Curry dosegel 31, Klay Thompson pa 26 točk, s soigralci pa sta izsilila šesto tekmo.

»Bilo je za narediti ali umreti. V drugem polčasu res ni bilo lepe igre, a enostavno smo morali zadevati koše,« je po razburljivi tekmi dejal Curry.

Gostitelji so še v tretji četrtini zaostajali za 14 točk, preden je v zadnji le oživel Kawhi Leonard. Njegov koš je Toronto popeljal v vodstvo s 103:97 le 3:28 minute pred koncem. A Thompson je zadel trojko, nato še Curry, ki je 1:22 do konca izenačil, sledila pa je še ena trojka Thompsona za vodstvo gostov s 106:103 le 56 sekund do konca.

V dramatični končnici tekme so imeli gostitelji priložnost za zmago, a je Kyle Lowry zgrešil ob pisku sirene.