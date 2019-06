»Preučiti moramo vse možnosti ... da bomo lahko julija sprejeli uravnoteženo odločitev,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Novak v Moskvi po srečanju s savdskim kolegom Halidom al Falihom. »Obstajajo resnično velika tveganja presežne proizvodnje,« je dodal.

Julija bo zasedala skupina Opec+, ki jo ob članicah naftnega kartela Opec sestavljajo še nekatere druge velike proizvajalke nafte z Rusijo na čelu. Srečanje bo potekalo v začetku julija na Dunaju, na njem pa naj bi odločali o morebitnem podaljšanju sporazuma o omejevanju proizvodnje.

25-člansko zavezništvo se je dogovorilo o zmanjšanju proizvodnje za 1,2 milijona sodov dnevno od začetka letošnjega leta, potem ko so konec lanskega leta cene upadle za več kot 30 odstotkov.

»Cene lahko padejo pod 40 dolarjev in celo pod 30 dolarjev za sod,« je v parlamentu danes poslancem dejal ruski finančni minister Anton Silvanov. Tudi Novak je v odgovoru na novinarsko vprašanje ocenil, da takšnega scenarija ni mogoče izključiti.

»Veliko bo odvisno od stanja na trgu v drugem in tretjem četrtletju, od razmerja med povpraševanjem in ponudbo do tega, kako se razvijejo negotovosti, kot so trgovinske vojne in pritiski s sankcijami na številne države,« je pojasnil Novak.

V zadnjem obdobju sta svoj izvoz nafte močno zmanjšala Iran in Venezuela, skupaj z dogovorom skupine Opec+ se je tako občutno znižal obseg dobav. Ameriški predsednik Donald Trump je Opec že večkrat pozval, naj okrepi proizvodnjo in s tem zaustavi rast cen.