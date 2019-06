Z zadetkom Goncala Guedesa v 60. minuti so nogometaši Portugalske v velikem finalu premagali Nizozemsko z 1:0 in pred domačimi gledalci v Portu kot prvi v zgodovini osvojili evropsko ligo narodov. S tem so po naslovu evropskih prvakov leta 2016 osvojili svojo drugo lovoriko, obenem pa niz neporaženosti na domačem igrišču podaljšali na 14 tekem. Ta zdaj traja že slabih pet let. Za nameček so postali tudi prva reprezentanca po letu 1998, ki je enega od velikih tekmovanj osvojila na domačih tleh. Nazadnje je to uspelo Franciji, ki je v finalu svetovnega prvenstva s 3:0 ugnala Brazilijo.

»Evropa je naša!« so na svoji naslovnici zapisali pri portugalskem športnem dnevniku A Bola in uspeh reprezentance selektorja Fernanda Santosa označili za zgodovinskega. Z veliko mero simpatij so uspeh svojih sosedov pospremili tudi v Španiji in med drugim izpostavili, da je Portugalska veliko več kot le Cristiano Ronaldo, za katerega je bila to že 29. lovorika v karieri. Čeprav je bil zvezdnik Juventusa najbolj zaslužen, da se je njegova reprezentanca uvrstila tako v finale zadnjega evropskega prvenstva kot lige narodov, pa ni bil v ospredju ne na tekmi proti Francozom ne proti Nizozemcem. Igralec nedeljskega obračuna je namreč postal njegov soigralec Ruben Dias, najboljši posameznik celotnega turnirja pa Bernardo Silva.

»Veseli me, da sem lahko pomagal ekipi. Seveda je najpomembnejša osvojitev lovorike, a če k temu dodam še individualno nagrado, ni prav nič narobe. Zadovoljen sem s svojo predstavo. Dobro sem igral tako v finalu kot v celotni sezoni. To je fantastičen zaključek sezone,« je bil presrečen Bernardo Silva. Ne le nogometašu Manchestra Cityja, smeje se tudi možem v portugalski nogometni zvezi. Ta je poleg 4,5 milijona evrov za udeležbo in nastop na zaključnem turnirju lige narodov od evropske nogometne zveze prejela še dodatnih šest milijon evrov za končno zmago.

Razumljivo so bili po porazu v finalu razočarani v taboru Nizozemcev. Njihov selektor Ronald Koeman je na igrišče poslal identično začetno enajsterico kot v polfinalu proti Angležem, kar se je v vrstah tulipanov nazadnje primerilo še pod vodstvom Gussa Hiddinka oktobra 2014. A evropski prvaki iz leta 1988 niso imeli svojega dne. Prvič so proti vratom portugalskega vratarja Ruija Patricia ustrelili šele v 65. minuti, ko je njihov tekmec že vodil z 1:0 in sprožil 14 strelov.

»Tudi če v finalu ne zmagaš, pridobiš dragocene izkušnje. V zadnjih letih smo napravili nekaj velikih korakov v pravo smer. Morda bomo v naslednjih štirih, petih, šestih letih najmočnejša ekipa v Evropi. Ponosen sem na svoje igralce in njihov moštveni duh. Morda bi ta zmaga prišla prezgodaj in morda moramo počakati na naslednje evropsko prvenstvo,« je po tekmi ugotavljal Ronald Koeman. Čeprav je imel 56-letnik na razpolago številna zveneča imena, med drugim tudi bržkone najboljšega branilca na svetu ta čas Virgila van Dijka, pa ekipa ostaja brez zmage proti Portugalcem v gosteh. V šestih poskusih so vpisali le dva remija in kar štiri poraze. Ob tem še velja zapisati, da so Nizozemci v zadnjih petih finalih, v katerih so nastopili, izgubili že četrtič.

Tretje mesto na turnirju so sicer osvojili Angleži, ki so po streljanju enajstmetrovk premagali Švico s 6:5. Za otoško vrsto je to najboljši rezultat na velikih tekmovanjih po letu 1968, ko so osvojili doslej svoj edini naslov svetovnih prvakov.