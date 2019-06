Selektor Angležev Gareth Southgate je uvodoma na klopi pustil sedmerico, ki je v soboto igrala v finalu lige prvakov, ko je v Madridu Liverpool z 2:0 premagal Tottenham. Na klopi sta tako ostal tudi kapetan Anglije Harry Kane, trak je na svoji 50. reprezentančni tekmi nosil krilni nogometaš Manchester Cityja Raheem Sterling, in kapetan Liverpoola Jordan Henderson. Pri Nizozemski sta zaigrala od začetka oba finalista oziroma zmagovalca lige prvakov Virgil van Dijk in Georginio Wijnaldum.

Angleži so kljub boljši igri Nizozemske povedli v 32. minuti, ko je Marcus Rashford unovčil najstrožjo kazen, ki jo je zakrivil eden najbolj iskanih branilcev Matthijs de Ligt.

Toda prav branilec Ajaxa se je odkupil v 73. minuti, ko je z glavo zadel za 1:1. Angleži so v 83. minuti znova zadeli, strelec je bil Jesse Lingard, a so sodniki po pregledu z VAR dosodili prepovedan položaj, tako da je ostalo pri izenačenju.

Sledil je podaljšek in v 97. minuti so Nizozemci povedli. John Stones je pred svojim kazenskim prostorom izgubil žogo, poskusil je sam pred vrati Memphis Depay, Jordan Pickford je žogo odbil, do nje je prišel Quincy Promes, ki je slabo streljal, a je Kyle Walker žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Takoj zatem je imel Depay novo izjemno priložnost, ko je sam streljal z glavo, Pickford pa je odlično posredoval.

V 114. minuti pa so Nizozemci zapečatili usodo Angležev, ki bodo v nedeljo igrali za tretje mesto s Švico. Ross Barkley je naredil veliko napako, oddal žogo Depayu, ta pa nato Promesu, ki je zadel v prazno mrežo za 3:1.

Portugalci, evropski prvaki 2016, so se v finale prebili, potem ko je trikrat zadel njihov največji zvezdnik Cristiano Ronaldo.

Zmagovalec premierne lige narodov bo lahko pobral 10,5 milijona evrov.