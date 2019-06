Vožnja z vlakom iz Kranja ali do Kranja v šolo, službo ali po opravkih od uporabnikov železnice zahteva precejšnje logistične podvige. Kranjska železniška postaja je od središča mesta in od številnih naselij precej oddaljena, tako da pot do nje zahteva kar zajeten sprehod, vožnjo z avtomobilom ali avtobusom oziroma vožnjo s kolesom. Od zdaj se bo mogoče na železniško postajo in z nje odpeljati tudi z izposojenim kolesom. Včeraj so na kranjski železniški postaji odprli novo postajo sistema izposoje koles KRsKOLESOM. V celoti so jo financirale Slovenske železnice in za to iz različnih virov odštele okoli 20.000 evrov. Na železniški postaji si bo mogoče izposoditi in v sistem vrniti tako navadna kot električna kolesa.

»To je velik dogodek, saj izpolnjujemo obljubo, da bomo železniško postajo s središčem mesta povezali z električnimi kolesi. Vendar imamo v MO Kranj še kar nekaj dela, da bomo občanom zagotovili varno kolesarsko pot do železniške postaje,« je prepričan župan MO Kranj Matjaž Rakovec. Dnevno sicer z vlakom s te železniške postaje potuje okoli 700 potnikov, pravi direktorica SŽ – Potniški promet Darja Kocjan in dodaja, da se jih prav toliko približno tudi vsak dan vrača v Kranj z vlakom.

Sistem za izposojo koles KRsKOLESOM v Mestni občini Kranj je zaživel v letu 2017, in sicer s postavitvijo šestih postaj v mestnem jedru, a zanimanje za sistem je hitro preseglo vsa pričakovanja, pravijo na občini. Kot je včeraj povedal Igor Kalabič iz kabineta župana, kranjski sistem sestavlja že 26 postaj ter 58 električnih, 92 običajnih koles in 300 ključavnic. »Gre za največji elektrificiran sistem v državi,« je poudaril. Sistem je lani po podatkih MO Kranj uporabljalo 1200 uporabnikov, skupaj so si kolesa izposodili 28.146-krat, v povprečju so zabeležili 121 izposoj dnevno.

Ostre kazni za nepridiprave Zaradi povečanega vandalizma v pretekli sezoni so letos v Kranju na novo določili tudi pogodbene kazni in prepovedi uporabe za vse tiste, ki bodo namerno povzročali škodo na kolesih, je ob začetku kolesarske sezone opozoril vodja urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe Marko Čehovin. Uporabnik, ki bo svojo kartico posojal oziroma delil z drugim uporabnikom, bo sankcioniran s 100 evri kazni in prepovedjo uporabe sistema v tekočem letu. Za namerno povzročitev večje poškodbe na kolesu, zaradi katere ni mogoča nadaljnja uporaba, ali ob odtujitvi kolesa bo uporabnik moral plačati kar 600 evrov kazni za običajno in 2300 evrov za električno kolo. »Zaračunavali bomo tudi večje in namerne poškodbe po veljavnem ceniku serviserja vzdrževalca sistema. Prav tako se to obravnava kot hujša kršitev, ki se sankcionira z blokado sistema v tekoči sezoni,« je pojasnil Čehovin. Če uporabnik ne bo zaklenil običajnega kolesa, bo sankcioniran z 80 evri, za električnega pa s 150 evri. »Z vsemi naštetimi ukrepi želimo uporabnike pozvati do bolj odgovorne uporabe sistema,« opozarja Čehovin.