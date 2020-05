Žalostna kolesarska povezava do Kamnika

Z evropskim denarjem podprta kolesarska povezava med Ljubljano in Kamnikom je razočaranje celo za župane, ki so jo načrtovali. Na 14 kilometrih trase bo sodobne ceste za kolesarje le pet kilometrov, večinoma v Kamniku. Drugo so bolj kot ne polovičarske rešitve. Še posebno v Ljubljani in neposredni bližini.