Moram reči, da se je kar spremenilo, in to na bolje. Zadovoljen sem z napredkom.

Letos sem tako navdušeno navijal za naše, da nisem niti pomislil, kako bi bilo, če bi vozil. To me še čaka. Razmišljal bom takrat, ko bom vozil. Imam svoje mnenje, ko gledam dirke. Na kolesu pa je čisto drugače in vsak se sam v tistem trenutku odloča, kot misli, da bo najbolje zanj. Ko gre na polno, gre toliko, kolikor imaš moči.

Razumljivo, da sem najbolj opazoval svojo ekipo UAE Emirates. Da vidim, kako dirkajo na drugih dirkah. Spremljal sem pa predvsem Primoža Rogliča, navijal zanj in užival.

Zame je bilo že to, da sem bil zraven Primoža in Jana, posebna čast in ponos. Bil je res lep sprejem. Prišlo je veliko navijačev. Bil sem tudi na sprejemu pri predsedniku države Borutu Pahorju in bil navdušen, kako spremlja kolesarstvo.

Iz ekipe kontinentalnega razreda v ekipo World Toura je kar velik preskok. Vse je na višji ravni, več je spremljevalnega osebja, več vsega. Sam sem skrbel za to, da sem ostal zbran. Nisem kompliciral, zato sem se znašel in mi gre super.

Na klubskih pripravah decembra v Španiji mi je šlo dobro na treningih in potem je le še korak, da se lahko doseže kakšen lep uspeh že na prvi dirki v Avstraliji. Z ekipo sem se odločil za nastop in bil blizu najboljšim. Portugalska je bila nekaj nepozabnega. Sprva Volta ao Algarve nisem imel v načrtu. Teden pred startom so me poklicali. Baskija je tudi posebna, bila je moja prva dirka svetovne serije v Evropi. Na startu je bila zelo močna konkurenca in šesto mesto mi je veliko pomenilo.

Trudim se, da vsako leto napredujem, in mislim, da ni to nič posebnega. Tudi drugi mladi prihajajo. Nisem edini.

Res se mi je dobro izšlo, že v drugi etapi. S taktiko ekipe sem veliko pridobil. Po koncu dirke nisem imel veliko časa podoživljati zmago. Hitro sem moral spakirati in oditi domov. Lepo je zmagati tudi pred drugačno navijaško publiko.

Finta je, da ne vem, v čem je finta. Začel se je sprint, Higuita je bil močan, a je naredil napako, jaz pa sem to izkoristil.

Tega o pomočniku ne bi mogel reči. Ko so se spredaj na veter postavili kolesarji ekipe Quick-Step in narekovali visok ritem, se je hitro videlo, kdo bo ostal zraven. Dal sem vse od sebe. Imel sem dober dan in zdržal do konca.

Očitno sem etapni kolesar. Enotedenske dirke mi ustrezajo. Všeč so mi tudi klasike.

Miha me je spravil v kolesarstvo. Bil je z mano od začetkov. Dve sezoni med mlajšimi mladinci je bil tudi trener. Hvaležen sem mu za vse. Še vedno sva redno v stikih. Super je imeti nekoga takega ob sebi na športni poti.

Tour je bil pika na i lanski sezoni. Vozili smo v okviru reprezentance in najbolj sem bil ponosen na ekipo, ki mi je pomagala. Ni me pa zmaga pognala v svetovno serijo, bila je stopnička več.

Pazijo name. Skrbijo za to, da me s prehudimi napori ne obremenijo preveč. Imam lažji tekmovalni program. Zaupajo mi, jaz pa njim in res odlično sodelujemo.

Simon je faca. Imela sva nekaj debat. Je prijeten sogovornik.

Skoraj vsak dan sva v stiku. Je kot moj kolesarski oče. Zaupam mu. Pomaga mi pri kakšnih hitrih treningih. Z Andrejem super sodelujeva.

Od novembra treniram po vadbenem načrtu trenerja iz ekipe UAE. Malo drugačen pristop je. Učinek pa je pozitiven.

Cilj je, da pripravljen pričakam domačo dirko, pokažem maksimum in naredim najboljši rezultat, kar ga bom sposoben. Všeč mi res ni, da nobenega cilja etap ni na vrhu klanca; komu pa je, če je treba ves izčrpan še v dolino. Kakšno etapo bo treba tvegati. To bo zadnja dirka v prvem delu sezone in lahko malo tvegam. Lanska kraljevska je bila lepa, morda le malo prelahka za večjo selekcijo. V Kamniku pred domačimi navijači je bilo zares lepo. Posebno doživetje.

To je dejal v šali. No, morda malo tudi zares. Res sem še mlad in ne vem, kako bom prenašal napore tritedenskih dirk. Mogoče je še malo prezgodaj.