Kot je razvidno s fotografij in video posnetkov, je žerjav padel na manjši bivalni del zgradbe in parkirno hišo. Predstavnik za stike z javnosti tamkajšnjih gasilcev, ki so posredovali na kraju dogodka, Jason Evans je povedal, da je v nesreči umrla ženska, dva ponesrečena sta bila v bolnišnico prepeljana v kritičnem stanju, trije so utrpeli resne poškodbe, a niso v kritičnem stanju, še ena oseba pa je utrpela lažje poškodbe in je že bila izpuščena iz bolnišnice, poročajo tuji mediji.

V reševalni akciji so gasilcem pomagali tudi psi reševalci, ki so ponesrečene pomagali iskati na nedostopnih mestih. Padli žerjav je povsem uničil vzhodni bivalni del stanovanjskega kompleksa imenovanega Elan City Lights, veliko škodo pa je povzročil tudi na parkirni hiši. Na posnetkih je namreč moč videti, da je žerjav predrl več nadstropij, avtomobili pa so eden na drugem pristali v pritličju.

»Vse naše misli so z vsemi prizadetimi v nesreči. Naše edino upanje je, da je nastala škoda tudi končna, in ne bo novih žrtev,« je še dejal Evans.