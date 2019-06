Preiskava je tako potrdila prvotne navedbe medijev, da je kapitan ladje Viking Sigyn osumljen tudi povzročitve nesreče na Nizozemskem, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Ladja, ki ji je poveljeval 64-letni ukrajinski kapitan, je minuli teden na Donavi v Budimpešti trčila v turistično ladjo, na krovu katere je bilo 33 južnokorejskih turistov in dva madžarska člana posadke. Doslej so po zadnjih navedbah našli 15 trupel, 13 ljudi še pogrešajo. Rešili so sedem ljudi, še navaja MTI.