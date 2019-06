Pahor je javni poziv za novega ustavnega sodnika objavil, potem ko ga je predsednik ustavnega sodišča Rajko Knez februarja obvestil, da 27. septembra poteče devetletni mandat ustavni sodnici Etelki Korpič-Horvat.

Na poziv so v Pahorjevem uradu prejeli tri predloge možnih kandidatov - odvetnika Roka Čeferina, nekdanjega vodje vladne zakonodajne službe Janeza Pogorelca in nekdanjega novinarja Marjana Lekšeta.

Konec maja je Pahor opravil posvet z vodji poslanskih skupin o podpori posameznemu kandidatu. Večina poslanskih skupin, katerih vodje so se s predsednikom republike posvetovali o kandidatih, je izrazila vsaj načelno podporo Čeferinu. V LMŠ in SDS takrat svoje odločitve še niso razkrili, v NSi pa so povedali, da so bolj naklonjeni pravniku Pogorelcu.