Največ poslanske podpore med kandidati za ustavnega sodnika uživa Čeferin

Večina poslanskih skupin, katerih vodje so se s predsednikom republike Borutom Pahorjem posvetovali o kandidatih za ustavnega sodnika, je izrazila vsaj načelno podporo odvetniku Roku Čeferinu. V LMŠ in SDS svoje odločitve še niso sprejeli, v NSi so bolj naklonjeni pravniku Janezu Pogorelcu, za DeSUS pa sta sprejemljiva oba omenjena kandidata.