Kot je za STA danes povedala podpredsednica LMŠ in poslanka Jerca Korče, delovanje Terška v poslanski skupini že poznajo in so ga na podlagi strokovnega dela ocenili kot zelo primernega kandidata, to pa se je še potrdilo po njegovi predstavitvi poslancem.

V LMŠ menijo, da mora na mesto ustavnega sodnika stopiti človek z visoko stopnjo strokovnosti in človek, ki nikakor ne pripada nobeni politični opciji oz. se ne opredeljuje na podlagi političnih preferenc. »Tudi če Terška lahko ocenimo kot bolj samosvojega kandidata, čigar mnenja so včasih zelo dvojna in nanje želi marsikdo nadeti politično etiketo, mi ocenjujemo, da je ravno to njegova največja prednost,« je pojasnila Korčetova.

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović pa je v sporočilu za javnost navedel, da ustavno sodišče potrebuje človeka, ki ga ne zanima strankarsko navijaštvo, »ki nikomur ne pripada ali ni od nikogar«.

V koaliciji se glede podpore kandidatu za ustavnega sodnika po besedah Korčetove še niso uskladili, a bodo v prihodnjih dneh v LMŠ tudi koalicijske partnerice povprašali, ali lahko za Terška zagotovijo dovolj glasov. Po mnenju poslanke mora sicer imenovanje ustavnega sodnika ali katere druge vodilne funkcije v državi presegati zgolj koalicijske dogovore.