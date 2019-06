Častni gost letošnjega festivala je bil srbski režiser Želimir Žilnik, ki je na Kino Otoku med drugim predstavil svoj film Najlepša dežela na svetu. Potem ko je v zadnjih letih snemal filme o beguncih, ki prečkajo meje jugovzhodne in srednje Evrope, je Žilnik posnel še film o tem, kako se ti v Avstriji ustalijo in pričnejo dolgo pot do tega, da bi lahko postali državljani Evropske unije. Film, ki je bil sprva zamišljen kot dokumentarec oziroma kot serija intervjujev s predvsem sirskimi in afganistanskimi priseljenci v Avstriji, so nastopajoči v filmu sami ponovno zasnovali kot igrani film, v katerem odigrajo zgodbe drug drugega.

Ohlapno povezano skupnost je kultni režiser namerno predstavil kot skoraj popolnoma neproblematično, da bi tako nasprotoval dominantnim prikazom priseljencev v medijih, ki o kriminalnih dejanjih »tujcev« poročajo nesorazmerno pogosteje kot o istovrstnih dejanjih državljanov. To, da nastopajoči v filmu na neki način igrajo sami sebe, ima dvojni učinek: po eni strani njihovi nastopi zato, ker niso profesionalni igralci, delujejo manj avtentično, po drugi strani pa bolj – saj nas kot občinstvo ravno potujitveni učinek vedno znova spominja, da gledamo zgodbe resničnih ljudi.

Preko pujsa do človeka Po zasnovi je Najlepši deželi na svetu nekoliko podoben italijanski Selfi režiserja Agostina Ferrenteja, v katerem je ta kamere – mobilne telefone – prepustil dvema neapeljskima najstnikoma, ki v enem izmed najrevnejših predelov Italije preživljata na videz brezskrbno mladost, ki pa je že ob nekoliko globljem vpogledu močno obremenjena z vplivom mafije in policijskim nasiljem. Ob Piranhah Claudia Giovannesija je Selfi še en opaznejši film v zadnjem letu, ki – četudi skozi povsem drugačen pristop – razkriva potrebo, da bi o življenju naslednje generacije na jugu Italije razmislili tudi v okviru filmskega platna. Poleg ukvarjanja s frizurami, solariji in dekleti najstnika skozi svoje oči predstavita prijateljevo smrt, ki je v brutalnih pogojih in ob visoki stopnji kriminala samo še en vsakdanji dogodek. V belgijskem dokumentarcu Zgodovina prašiča (v nas) se je režiser Jan Vromman po drugi strani družbe lotil bolj z zgodovinskega, celo fenomenološkega vidika, z raziskovanjem povezave med človekom in prašičem. Gre za žival, ki še bolj kot kakšna druga nima le uporabne, gospodarske vloge, temveč še posebej močno simbolno vlogo, ki se je skozi zgodovino odražala na različne načine – a njene pojavnosti kljub temu vselej povezujejo konotacije nečistoče, seksualnosti, pohlepa, požrešnosti in podobnega. Skozi zgodbo o prašičih film pravzaprav pripoveduje o ljudeh; so te živali le grešni kozli, le eksternalizirana predstava o človeškem pohlepu? Vromman pripoved prične v domači vasi, kjer naj bi imeli več prašičev kot ljudi, in v iskanju odgovora na vprašanje potuje skozi zgodovino in različne dele sveta.