V ponedeljek bo povečini sončno, proti večeru lahko v gorskem svetu severozahodne Slovenije nastane kakšna vročinska nevihta. Pihal bo šibak veter vzhodne do južne smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo sončno in vroče. Predvsem v torek popoldne in zvečer bodo krajevne vročinske nevihte.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri topel in razmeroma suh zrak.