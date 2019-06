Z 2:0 je Nemčija zmagala v Belorusiji, Italija pa je s 3:0 dobila dvoboj v gosteh z Grčijo. Italija, uspešni so bili Nicolo Barella (23), Lorenzo Insigne (30.) in Leonardo Bonucci (33.) je na čelu skupine J z devetimi točkami, Nemci, zadela sta Leroy Sane (13.) in Marco Reus (62.), pa so v skupini C dobili oba svoja dosedanja dvoboja.

Za prvo zmago Turkov nad Francijo po štirih porazih sta zadela Kaan Ayhan (30.) in Cengiz Ünder (40.). Turčija je v skupini H po treh tekmah edina še brez izgubljene točke, s po šestimi sledita Francija in Islandija.

Slednja je z 1:0 premagala Albanijo, za domače je zadel Johann Berg Gudmundsson (22.), z 1:0 pa se je končala tudi tretja tekma skupine H, ko je Igor Armas že v osmi minuti poskrbel, da je Moldavija, ki je igrala lep del tekme brez enega igralca, ugnala Andoro.

V Osijeku je oba gola zadel Ivan Perišić, le da so prvega v 17. minuti nato pripisali kot avtogol Jamesu Lawrencu. Igralec Interja je na 2:0 povišal 48. minuti po napaki gostujoče obrambe. Rezervist David Brooks je za Wales zadel v 78. minuti. Tako kot Hrvaška ima šest točk tudi Madžarska, ki je v Azerbajdžanu zmagala s 3:1, dva zadetka pa je zadel v Nemčiji rojeni Willi Orban.

V 25. minuti je Estonijo v dvoboju s Severno Irsko v vodstvo popeljal znanec iz slovenskih zelenic Konstantin Vasiljev, ki je pred desetletjem igral za Nafto iz Lendave in pozneje tudi za Luko Koper. Toda Conor Washington v 78. minuti in dve minuti pozneje Josh Magennis, ki je v igro vstopil s klopi, sta poskrbela, da je gostujoča Severna Irska v skupini C doslej osvojila vseh možnih devet točk.

Rusija se je v skupini I doma znesla nad San Marinom, za 9:0 je kapetan Artem Džjuba zadel štiri gole, po toliko pa jih je padlo tudi v razmaku 16 minut prvega in desetih minut drugega dela igre. Vodijo Belgijci, ki so s 3:0 odpravili Kazahstan in imajo devet točk. Sledijo s po šestimi Rusija in Škotska, ki je z 2:1 premagala Ciper.

Finska je prav tako pred svojimi gledalci z 2:0 ugnala Bosno in Hercegovino, v drugem polčasu je dvakrat zadel Teemu Pukki. V skupini J je Armenija že po 18. minutah vodila z 2:0 in nato s 3:0 ugnala Liechtenstein.