Kar lep čas je že znano, katere reprezentance so iz posameznih kakovostnih skupin v evropski nogometni ligi narodov napredovale v višje in katere so izpadle v nižje (med njimi je tudi Slovenija, ki je padla v sploh najnižji razred evropskega reprezentančnega nogometa), jutri pa bo nad tem novoustanovljenim tekmovanjem padel zastor. Po polfinalnih tekmah sklepnega turnirja četverice je postalo jasno, da se bosta jutri ob 20.45 v finalu za 71 centimetrov visok srebrn pokal, ki bo romal v roke premiernemu zmagovalcu omenjenega tekmovanja, v Portu udarili gostiteljica Portugalska, ki je v sredo s 3:1 ugnala Švico, in Nizozemska, ki je bila v četrtek z enakim izidom (le da po podaljških) boljša od Anglije. Oba poraženca se bosta prej, ob 15. uri, v Guimaraesu pomerila za tretje mesto.

Portugalska se je do finala prebila brez poraza, potem ko je pred omenjenim polfinalom v 3. skupini lige A s po dvema zmagama in remijema zasedla prvo mesto pred Italijo in Poljsko, Nizozemska pa je imela v 1. skupini lige A z zmagama, remijem in porazom enako točk (sedem) kot druga Francija (in pet več kot Nemčija), a je napredovala zaradi boljšega razmerja na medsebojnih tekmah. V polfinalu je pri Portugalski znova zablestel Cristiano Ronaldo, ki v skupinskem delu ni igral, saj je Švicarje s tremi goli izločil tako rekoč sam, Nizozemcem pa so do finala pot močno olajšali kar Angleži, ki so si v podaljških dva gola po za to raven nogometa zares neverjetnih napakah v obrambi zabili tako rekoč sami. A vse skupaj seveda uspeha oranžnih ne zmanjšuje, uvrstitev v finale pa je nov dokaz, da se speči velikan, ki je zadnja leta močno trpel, saj se po drugem mestu na svetovnem prvenstvu 2010 in tretjem štiri leta pozneje na naslednji dve veliki tekmovanji (EP 2016 in SP 2018) sploh ni uvrstil, znova prebuja. Ne nazadnje je to nakazal tudi na klubski ravni z Ajaxom, pod vodstvom selektorja Ronalda Koemana pa znova blesti tudi reprezentanca.

A rahel favorit pred finalom je vseeno Portugalska, že zato, ker igra doma, pa tudi zaradi že omenjenega Ronalda. »Res je odličen, a vseeno se moramo zavedati, da ne bomo igrali samo proti Ronaldu, temveč na splošno odlični reprezentanci. V vsakem primeru se tekme zelo veselim in upam, da bomo našim čudovitim navijačem po daljšem času lahko ponudili razlog za veselje,« napoveduje branilec Nizozemske Virgil Van Dijk, za katerega bo po klubskem v ligi prvakov z Liverpoolom to že drugi finale v le devetih dneh. »Čaka nas težka tekma s spoštovanja vrednim nasprotnikom, vseeno pa nas zanima samo zmaga. Upam, da bo stadion poln in da nas bodo navijači podpirali tako kot v polfinalu. Skupaj smo močnejši,« pa je za precej »klasično« napoved poskrbel Cristiano Ronaldo.

Ta bo s soigralci bržčas pogrešal poškodovanega obrambnega igralca Pepeja, medtem ko Nizozemci večjih težav nimajo. Tokratna tekma bo sicer 15. medsebojni obračun teh dveh nasprotnikov, doslej pa so bili precej uspešnejši Portugalci (sedem zmag, pet remijev, dva poraza).